Nintendo anuncia Bundle del Switch 2 + EA Sports FC 27, ¿Cuándo saldrá a la venta y qué costó tendrá?

Nintendo Switch Este paquete estará disponible en tiendas seleccionadas en Latinoamérica. (Nin)

Disfruta una auténtica experiencia sin igual, un mayor control en cada modo de juego con una mecánica más fluida y realista, e inmortaliza tu club ideal.

¿Cuándo sale y qué precio tiene el Bundle del Switch 2 + EA Sports FC 27?

En una incomparable jugada, Nintendo, en conjunto con Electronic Arts, lanzarán un nuevo paquete creado especialmente para la región de Latinoamérica. Este lanzamiento incluye la consola Nintendo Switch 2 y un código de descarga para la Edición Estándar del juego EA SPORTS FC 27.

Este paquete estará disponible en tiendas seleccionadas en Latinoamérica a partir del 15 de octubre, justo a tiempo para comenzar la temporada de fiestas.

Es una interesante oferta para los aficionados al futbol que desean ver a sus clubes ganar en cualquier momento y en cualquier lugar. Aún no sse revela el precio oficial del Bundle.

¡Bienvenidos a El juego del mundo en EA SPORTS FC 27! Entra a The Grounds, un espacio social de futbol donde las calles se encuentran con el estadio. De cascaritas y duelos 1c1 hasta formar equipo con tus amistades en Clubes, conecta con reconocidos mentores del futbol, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha.

Ficha a tu próxima estrella en Modo Carrera con un Mercado de Transferencias completamente renovado que introduce ofertas activas de clubes y valores realistas de futbolistas, mejorados por TransferRoom.

Domina las nuevas tácticas de negociación, incluyendo cláusulas de rendimiento y de recompra, mientras que las Valoraciones Generales (GLBs) dinámicas reflejan la forma, la moral y el estado físico de los futbolistas a lo largo de cada club.

Además, crea, juega y comparte escenarios personalizados a través del portal web separado, y descubre Desafíos de Creación de DT en vivo creados por la comunidad y curados a lo largo de la nueva temporada.

¿Qué características tiene el Nintendo Bundle Switch 2 + EA Sports FC 27?

Inmortaliza tu club ideal en Football Ultimate Team con una Galería FUT completamente nueva, curando conjuntos de ítems de futbolistas del pasado y presente para hacer crecer tu nivel de Galería, ganar recompensas y crear la identidad de tu Club a lo largo de la nueva temporada.

Descubre variantes holográficas e ítems de futbolista del Salón de FUT, intercambia items fácilmente en un DCP simplificado, y afronta nuevos Eventos en vivo para un jugador.

Disfruta de un mayor control en cada modo de juego con una jugabilidad más fluida y realista, que presenta tiros de esquina dinámicos, mayor conciencia ofensiva, defensa focalizada en el jugador a la medida de jugadas competitivas y más innovaciones inspiradas en la comunidad.

EA SPORTS FC 27 sigue siendo la experiencia más auténtica de simulación de futbol en el mundo, acercando a la comunidad de futbol a sus ligas favoritas, clubes y futbolistas con una autenticidad sin comparación, con más de 21 mil futbolistas a lo largo de más de 800 clubes y equipos nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, todo impulsado por el apoyo de más de 300 socios globales de futbol.

La consola Nintendo Switch 2 ofrece una pantalla más amplia y nítida, capaz de reproducir imágenes de alta definición con resolución de 1080p (y 4K al conectarla a un televisor compatible), un procesador más rápido que te permite disfrutar gráficos mejorados y mejor rendimiento en tus partidas, y controles Joy-Con 2 magnéticos rediseñados que cuentan con la función control por mouse para utilizar en juegos compatibles mientras juegas de tres maneras distintas.

La consola también brinda la función GameChat1 con la que los jugadores pueden unirse a sesiones de chat de voz y video y compartir sus pantallas de juego en línea, lo cual eleva la sensación de jugar en compañía en la misma habitación, incluso si tus amigos y familiares se encuentran muy lejos de ti. Anota un gol sensacional cuando quieras y donde quieras con Nintendo Switch 2.

No olvides que Nintendo Switch 2 cuenta con la función Control parental que les permite gestionar a los adultos el tipo de contenido al que sus hijos pueden acceder. Para obtener más información sobre otras funciones, visita https://www.nintendo.com/.