ULT POWER SOUND: ¿Cómo es la la nueva generación de audio de Sony?

ULT POWER SOUND Con el aporte de estos artistas y productores, Sony perfeccionó las bocinas teniendo en mente su valiosa opinión. (SONY)

Sony comparte los nuevos modelos que formaran parte de la línea ULT POWER SOUND en México; las tres nuevas bocinas: ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5.

¿Cómo es la la nueva generación de audio de Sony ULT POWER SOUND?

En un ámbiente cargado de música y celebración, las ULT fueron presentadas para demostrar una experiencia sinigual de sonido.

Desde una fiesta, siendo DJ, bailes o karaoke, las nuevas bocinas para fiesta de la línea ULT POWER SOUND están diseñados para quienes aman la música y quieren sentir cada ritmo y combinar graves profundos, mayor presión de sonido y excelentes funciones de fiesta para crear una experiencia inolvidable.

A lo largo de la tarde, los asistentes escucharon y vibraron con el poder las ULT. Con grandes woofers circulares recientemente desarrollados, caja acústica de gran tamaño y el conducto ULT DUCT, la línea ULT POWER SOUND de próxima generación mostró un rendimiento de graves de baja frecuencia más potente que nunca.

Con un nuevo diseño robusto, versátil y llamativo de las bocinas llena de energía cualquier lugar donde se realice un evento en vivo.

“La ampliación de la línea ULT POWER SOUND es más que una bocina pontente, nos hemos dedicado a atender y entender el sonido. Nos conocentramos en brindar una experiencia auditiva más fina y detallada para que los amantes de la música distruten cada momento”, dijo. Kazuki Shibamoto Director de Mercadotecnia, Sony México

El hip hop forma parte del nuevo lanzamiento

La nueva serie ULT TOWER se ha refinado mediante la colaboración con aclamados creadores de hip hop, incluidos el productor nominado a los premios Grammy Dot Da Genius, el galardonado baterista, productor y director musical Daru Jones, el productor discográfico, compositor y DJ Dready, y el ingeniero de audio y productor Dennis “ROC.am” Jones.

Con el aporte de estos artistas y productores, Sony perfeccionó las bocinas teniendo en mente su valiosa opinión. Como resultado, ofrecen frecuencias bajas más profundas, mayor impacto y voces más claras, lo que ayuda a los usuarios a conectarse con la música de la forma en que fue pensada para sentirse.

Graves más profundos y mayor impacto

Cada modelo cuenta con el distintivo botón ULT de Sony, con ULT1 y ULT2, y dos nuevos modos, FLAT y LIVE, que les dan a los usuarios acceso instantáneo a varios perfiles de música:

El modo ULT1 aumenta la profundidad de los graves para producir sonido intenso de baja frecuencia que te hará temblar.

aumenta la profundidad de los graves para producir sonido intenso de baja frecuencia que te hará temblar. El modo ULT2 aumenta aún más la potencia para producir graves ultraprofundos y una fuerte presión de sonido.

aumenta aún más la potencia para producir graves ultraprofundos y una fuerte presión de sonido. El modo FLAT reproduce la música exactamente con la intención original para brindar una experiencia auditiva fiel a la fuente.

El modo LIVE recrea la sensación espaciosa de una actuación en vivo a la vez que preserva la claridad vocal.

Para personalizar aún más la experiencia, se puede ajustar el sonido con la función Custom EQ de la app Sony | Sound Connect.

El elemento central de la nueva serie es el diseño de woofer circular que se incorpora a la línea ULT POWER SOUND.

El woofer funciona en conjunto con el gran tamaño del gabinete y el conducto ULT DUCT para ayudar a que cada bocina reproduzca graves más profundos y potentes con mayor autoridad.

Durante el evento, se pudo apreciar el modelo ULT TOWER MAX, con tres woofers (dos frontales y uno trasero) y produce graves y presión de sonido potentes que se pueden sentir en todo el lugar, apoyado por un amplificador de gran potencia que proporciona hasta 2150 W de salida.

El modelo ULT TOWER 7 produce graves y presión de sonido potentes con hasta 420 W de salida. El modelo ULT TOWER 5 ofrece graves y presión de sonido impresionantes en un diseño compacto, con hasta 300 W de salida.

360° Party Sound: potente sonido envolvente que inunda la habitación

Los modelos ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7 cuentan con la tecnología 360° Party Sound, que proyecta audio potente en todo el espacio, para que todos puedan disfrutar de voces claras y graves profundos desde casi cualquier posición alrededor de las bocinas.

En el modelo ULT TOWER MAX, cuatro tweeters, bocinas de rango medio y un woofer trasero funcionan en conjunto para producir sonido intenso que llena el ambiente con graves profundos e impactantes.

Ubicación flexible y sonido optimizado en cualquier ambiente

La tecnología Enhanced Sound Field Optimization analiza tanto la ubicación del bocina como los niveles de ruido circundante y ajusta el balance de sonido general en todo el rango de frecuencia, no solo en los graves, para mantener un sonido claro y equilibrado dondequiera que se lleve a cabo la fiesta.

La nueva gama de altavoces ULT TOWER también ofrece flexibilidad de ubicación, ya que permite instalarlos de manera horizontal o vertical.

Diseñada para fiestas, DJ y karaoke

En la presentación y fiesta, DJ profesionales usaron la serie ULT TOWER que ofrecen conectividad flexible que incluye conexiones XLR, RCA y USB-C. En eventos más grandes, puedes conectar bocinas compatibles en una configuración estéreo para crear una cobertura de sonido de pared a pared.

Además, los nuevos modos de iluminación fueron también el centro de atención, ya que los cambios permitieron que el ambiente se animara. Además, el modo BEAT ofreció luces que se sincronizaron el ritmo; el modo WAVE creó efectos de ambiente dinámicos, y el modo MELLOW generó patrones de luz más lentos para crear una experiencia relajada.

Los fanáticos del karaoke pueden conectar el accesorio opcional ULTMIC1 de Sony para lograr una experiencia vocal optimizada. Además, la nueva función Party Chain usa la tecnología de transmisión Auracast para conectar varias bocinas Sony compatibles y sincronizar la música y las luces de modo tal que la experiencia de fiesta sea inolvidable.

Más fáciles de transportar, para que la fiesta dure más

También se puso aprueba su transportación. Cada asistente tuvo la opotunidad de ver la versatilidad de los modelos diseñados, mismos que están pensandos en la portabilidad, las nuevas bocinas tienen manijas con un agarre más cómodo.

Los modelos ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7 incluyen también ruedas mejoradas con un dibujo más ancho para que sean más fáciles de mover en distintos tipos de superficies.

Los modelos ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5 cuentan además con la calificación IPX4 en posición vertical, lo que los hace perfectos para usar en exteriores. Con hasta 30 horas de duración de batería en el caso del modelo ULT TOWER y hasta 20 horas en el caso del modelo ULT TOWER 5, puedes continuar la fiesta estés donde estés.

Con el medio ambiente en mente

Los productos SONYtambién son respetuosos del medio ambiente:

Aproximadamente el 35 % del plástico total utilizado en el modelo ULT TOWER MAX es plástico reciclado, que se incorpora en varias partes de la estructura del altavoz.

En los modelos ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5, se utiliza un porcentaje de plástico reciclado de aproximadamente el 20 %. Esto refleja las iniciativas de Sony para reducir el impacto ambiental de sus productos.

Ya se encuentran disponibles a la venta en: https://store.sony.com.mx/ult?_q=ult&map=ft.