God of War Laufey. ¿Cuándo comienza la preventa del nuevo juego de Faye para PlayStation 5?

God of War La personalización también tendrá un papel importante en el equipo de Faye. (PlayStation)

La saga de God Of War continúa más viva que nunca, ahora, los jugadores que reserven el juego recibirán el Conjunto de armadura del último deseo, la apariencia Hojas doradas de Phranque y un paquete de recursos para el juego.

La Edición digital de lujo incluirá contenido adicional como el Conjunto de armadura, Espada, Escamas de arco y Catalizador de alquimia oscura, además de un minilibro de arte digital y la banda sonora oficial de God of War Laufey.

¿Cuándo estará lista la preventa de God of War Laufey?

Las preórdenes de God of War Laufey ya están disponibles a partir de hoy, 29 de septiembre, previo al lanzamiento del juego en PlayStation 5 el 16 de febrero de 2027.

Quienes reserven recibirán el Conjunto de armadura del último deseo, la apariencia Hojas doradas de Phranque y un paquete de recursos para el juego.

La Edición digital de lujo ofrecerá contenido adicional para la aventura, incluyendo el Conjunto de armadura de alquimia oscura, Espada de alquimia oscura, Escamas de arco de alquimia oscura y Catalizador de alquimia oscura, además de un paquete de recursos, un minilibro de arte digital y la banda sonora digital oficial de God of War Laufey.

Nuevos detalles del combate de Faye

El nuevo vistazo al juego revela más sobre el Arco serpentino de Faye, un arma encantada que puede utilizarse tanto a distancia como en combate cuerpo a cuerpo.

El arma cuenta con dos formas de apuntado: con el modo de precisión, Faye puede apuntar con mayor exactitud, cargar hasta cinco flechas y dirigirse a puntos específicos del cuerpo de los enemigos para limitar sus movimientos o crear oportunidades para ataques cuerpo a cuerpo.

Con el modo de disparo rápido, puede moverse mientras lanza ráfagas de flechas, ejercer presión sobre enemigos aéreos y extender sus combos.

El Arco serpentino también permite elegir entre diferentes tipos de disparos, desde ataques rápidos hasta detonaciones explosivas y proyectiles capaces de alcanzar múltiples objetivos.

Las Escamas serpentinas modifican la apariencia del arma y ofrecen beneficios únicos que permiten especializar distintas formas de jugar.

Algunas de estas escamas, como las Escamas de arco de alquimia oscura, estarán disponibles con la Edición digital de lujo.

La personalización también tendrá un papel importante en el equipo de Faye. Las opciones de armadura, Hoja, Escamas y Catalizadores pueden modificar sus beneficios, estadísticas, efectos y apariencia.

Los Catalizadores permiten canalizar la magia del Eternio para producir diferentes efectos, mientras que las habilidades desbloqueables del Arco serpentino ampliarán sus posibilidades durante la aventura.

El nuevo contenido también ofrece un vistazo al Eternio, sumando una nueva pieza de información sobr