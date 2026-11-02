Dr. Simi rompe Récord Guinness, ¿qué fue lo que hizo el icónico personaje?

Dr. Simi El certificado otorgado por el Guinness World Records fue a la mayor concentración de personas disfrazadas como el Dr. Simi. (Dr. Simi)

Entre baile, risas, abrazos y una marea blanca de batas y bigotes, Farmacias Similares hizo historia al obtener oficialmente el Guinness World Records por la mayor concentración de personas disfrazadas del Dr. Simi.

¿Cuál es el récord Guinness que rompió el Dr. Simi?

Con este logro, la cadena farmacéutica más grande del mundo celebra con orgullo su Guinness World Records número 11, confirmando que el impacto del Dr. Simi es mundial y está lleno de amor, solidaridad y alegría.

Este nuevo récord se logró de manera simultánea en 13 ciudades de México, Estados Unidos, Colombia y Chile, alcanzando 4 mil 112 personas disfrazadas como el Dr. Simi.

Las ciudades participantes en el conteo oficial fueron Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Sonora, San Luis Potosí, Los Ángeles (Estados Unidos), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile).

Mientras que de corazón (no contabilizados por Guinness World Records se sumaron fanáticos del Dr. Simi en Venezuela, Guatemala, España, Italia, Suiza y Japón, fortaleciendo así los lazos de paz y amistad en el mundo.

El certificado otorgado por el Guinness World Records a la mayor concentración de personas disfrazadas como el Dr. Simi lo recibió en la Ciudad de México Astrid García Gallegos, representante de Farmacias Similares.

“El Dr. Simi ha demostrado que los retos se superan cuando hay esfuerzo y trabajo sincero. Este récord fue para promover la paz y vimos que la gente sí se identifica con este valor. Con el Dr. Simi hay unión, solidaridad y generosidad, por eso la gente lo quiere y se sumó para portar un disfraz de él, porque más allá de ser una marca, es un símbolo en México y el mundo”, dijo.

Más de 4 mil personas fueron testigos del Guinness World Records del Dr. Simi

Más que romper un nuevo Guinness World Record, Farmacias Similares derribó barreras con esfuerzo colectivo y una celebración monumental de los valores que el Dr. Simi representa: paz, amor, bondad y alegría.

El ambiente fue una fiesta: cientos de Dr. Simi bailando al unísono, familias completas compartiendo la misma ilusión y más de 4 mil personas demostrando que cuando hay amor, todo es posible.

Con este acto, el Dr. Simi deja atrás el Guinness World Records por la mayor concentración de personas disfrazadas como personajes de cine, 874, organizado en Greenwich, Reino Unido en septiembre de 2025.

Este nuevo Guinness World Records del Dr. Simi llega un día después de haber conquistado la distinción por el altar del Día de Muertos más grande del mundo en Los Ángeles, California, también organizado por Farmacias Similares con la intención de preservar las tradiciones mexicanas entre la comunidad latinoamericana.