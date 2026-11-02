¿Qué es Vicky Gomichela y dónde la venderám? La edición limitada inspirada en Belinda

Vicky Gomichela Vicky Gomichela estará disponible en puntos de venta seleccionados del canal tradicional, Modeloramas y tiendas de autoservicio. (Victoria)

La familia Vickys sigue innovando y esta vez llega con mucho pop. Grupo Modelo presenta Vicky Gomichela, una nueva propuesta de edición limitada inspirada en las populares gomichelas y en la princesa del pop latino, Belinda.

¿Cómo es la cerveza Vicky Gomichela?

Esta edición de cerveza invita a adultos a explorar nuevas combinaciones y liberar sus ganas de mezcla, además que juega con diversos sabores.

En México, una cerveza rara vez se queda solo en una cerveza. De hecho, 9 de cada 10 consumidores de cerveza declaran mezclarla ocasionalmente con otros ingredientes.

Y es que las posibilidades van mucho más allá del tradicional limón o las salsas: el chamoy, las frutas y hasta las gomitas se han convertido en protagonistas de combinaciones tan diversas como los gustos de quienes las disfrutan.

Así, la cultura de las miches continúa evolucionando, convirtiéndose en una expresión de creatividad, experimentación y personalización.

Inspirada en esta cultura y en la personalidad de Belinda, y contando con la campaña 360 “Pasado de Mexclaˮ protagonizada por la artista, Vicky Gomichela llega para darle un nuevo giro a la experiencia de las cervezas preparadas.

Una propuesta que captura la esencia de las populares gomichelas en una presentación lista para disfrutar, pero que también invita a los consumidores a ponerle su propio toque, agregar sus ingredientes favoritos y seguir experimentando.

Una cerveza para mezclar con infinitas posibilidades

Porque con Vickys, las posibilidades de mexclar no tienen límites. Con este lanzamiento, Grupo Modelo reafirma su apuesta por la innovación escuchando y tomando en cuenta los gustos y tradiciones de los consumidores mexicanos.

A través de Vickys, la compañía continúa explorando nuevas propuestas que reinterpretan sabores populares y conectan con las preferencias de los consumidores adultos, celebrando la creatividad que caracteriza a la cultura cervecera del país.

Vicky Gomichela representa un nuevo paso en la evolución del portafolio de la marca.

Tras el lanzamiento de Vicky Tajín, Vickys continúa ampliando su oferta con propuestas inspiradas en sabores y combinaciones que forman parte de la cultura mexicana, fortaleciendo su presencia en el segmento de cervezas preparadas y manteniendo viva su invitación a liberar las ganas de mexclar.

Vicky Gomichela estará disponible en puntos de venta seleccionados del canal tradicional, Modeloramas y tiendas de autoservicio, así como a través de plataformas de comercio electrónico como TaDa Delivery, sujeto a disponibilidad y cobertura, para disfrutarla fría y darle ese toque personal que hace única cada ‘mexcla’.