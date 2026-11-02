María Sharápova visita México, ¿Por qué está la ex estrella del tenis en nuestro país?

María Sharapova María Sharápova estuvo de visita en México hace apenas unos días. (Stella A)

María Sharápova es una ex estrella del tenis internacional, además de modelo y empresaria, pero estuvo en México hace unos días para una celebración en un lugar de la Colonia Juárez.

¿Por qué María Sharapova estuvo en México?

De esta forma, la celebración se llevó a cabo mediante la plataforma “Let’s do dinner”, un encuentro de un grupo selecto de creadores, líderes de opinión y figuras de la industria que se reúnen alrededor de la gastronomía y el entretenimiento.

De la mano de su embajadora global María Sharápova, la marca abre este nuevo capítulo con Stella Artois Pure Gold, una versión con menos calorías y libre de gluten.

En una velada donde convergieron la gastronomía y las grandes conversaciones, Stella Artois presentó a la nueva integrante de su portafolio Stella Artois Pure Gold, una versión que conserva la herencia de más de 600 años de la marca con su icónico sabor, ahora con menos calorías y libre de gluten.

¿Quiénes estuvieron en la presentación de la plataforma ‘Let’s Do Dinner?

El evento celebró la primera edición latinoamericana de su reconocida plataforma Let’s Do Dinner en la Ciudad de México y contaron con la presencia de la embajadora de marca internacional, María Sharápova, la reconocida atleta, empresaria e ícono global de estilo de vida.

Además de Sharapova, en la reunión estuvieron Camila Sodi, Montserrat Oliver, Diego Klein y un selecto grupo de creadores, líderes de opinión y figuras de la industria para celebrar el arte de conectar alrededor de la mesa.

Inspirada en el ritual de compartir momentos memorables, la experiencia transformó una cena íntima en una oda al sabor y al disfrute. El Chef Abel Hernández diseñó un menú especial que maridó cada tiempo con Stella Artois Pure Gold, demostrando cómo se integra a la perfección con la alta gastronomía y las celebraciones cotidianas.

“La llegada de Stella Artois Pure Gold a México es un capítulo que nos emociona comenzar con un evento como este, porque Let’s Do Dinner es una plataforma que celebra la gastronomía y la conexión real entre las personas. Ocasiones como esta van de la mano con Stella Artois Pure Gold y llevarlo a cabo junto a nuestra embajadora María Sharápova es un momento que no tiene precio”, expresó Rodolfo Vargas, director de Premium Brands de Grupo Modelo.

Con esta celebración, Stella Artois reafirma su liderazgo en el segmento de estilo de vida de alta gama en México, posicionando a Stella Artois Pure Gold como el nuevo estándar de oro para quienes buscan equilibrio, sofisticación y un estilo de vida distinguido en cada reunión.