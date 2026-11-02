¿Cómo México adoptó el Habano como parte de su cultura del buen vivir?

Habanos El mercado mexicano representa entre el 8% y el 12% del mercado mundial de Habanos. (Ashers)

A lo largo del tiempo, México ha demostrado una afición única por el Habano. Más allá de ser un producto extranjero, encontró en nuestro país una complicidad especial entre tradición, gastronomía, hospitalidad y el placer de disfrutar sin prisa.

5 cosas por las que México adaptó el Habano

Hoy, el mercado mexicano representa entre el 8% y el 12% del mercado mundial de Habanos, posicionándo como uno de los países más apasionados, maduros y conocedores.

Por eso, hoy te compartimos 5 momentos clave para entender la historia del Habano en México y el origen de esta profunda conexión.

35 años impulsando la cultura del Habano

Esta historia comenzó cuando dos visionarios mexicanos decidieron formalizar la pasión por el tabaco cubano y traer el Habano a nuestro país.

Al abrir las puertas de su espacio para aficionados, no solo trajeron los mejores Habanos de la isla, sino que crearon un concepto revolucionario de boutique, humidor y salón de degustación: La Casa del Habano (LCDH).

La fórmula fue tan exitosa que la propia Habanos S.A. adoptó este concepto diseñado en México para franquiciarlo y llevarlo a todo el mundo.

Hoy, este legado que cumple 35 años abastece a una comunidad donde el 70% del consumo proviene de locales residentes y cuenta con más de 155 tiendas en 60 países como Alemania, Francia, México, Argentina, entre otros.

Edmundo Dantés, una marca creada en exclusiva para México

Uno de los hitos más importantes de esta relación fue el nacimiento de Edmundo Dantés, una marca desarrollada por Habanos S.A. e IEPT, empresa especializada en la comercialización y distribución de Habanos en México, específicamente para el mercado mexicano e inspirada en el protagonista de El Conde de Montecristo.

De aquí surgieron Ediciones Regionales como Conde 109 (2007) una edición limitada a solo 600 cajas, Conde 54 (2011) vitola sublimes, con apenas 1,000 cajas fabricadas y Conde Belicoso (2016) la despedida de la línea, limitada a 6,000 cajas.

Hoy estas joyas no están en tiendas y solo viven en subastas o colecciones privadas, convertidas en piezas realmente codiciadas por los aficionados colección.

De acuerdo con Halfwheel, la línea Edmundo Dantes se consolidó como una de las mejores y más destacadas entregas en la historia del programa de Ediciones Regionales de Habanos.

El Habanos Day más grande de la historia

En 2015, México demostró la fuerza de su comunidad al ser sede del Habanos Day más grande del mundo, reuniendo a más de 1,300 asistentes.

Este evento consolidó una sólida red nacional de puntos de venta (que incluye 16 Casas del Habano y 26 Habanos Lounge) y una comunidad de aficionados que hoy consumen en promedio entre 2 y 5 piezas al mes, prefiriendo los formatos robusto y de fortaleza media.

Maridaje con sello mexicano

La historia del Habano en México también se escribe en la sobremesa.

Aunque la tradición dicta acompañarlo con café, whisky o ron, el paladar mexicano incorporó destilados nacionales como el tequila y el mezcal, creando un diálogo de aromas y contrastes que une lo mejor de ambas culturas.

De símbolo de estatus a un ritual consciente

La percepción del Habano también ha evolucionado, pasó de ser un símbolo de lujo a convertirse en un ejercicio de apreciación y conocimiento. Hoy, la comunidad presta especial atención a la cultura, a la historia del Habano.

Y aunque marcas como Cohiba, Montecristo y Romeo y Julieta mantienen una fuerte presencia, también crece el interés por explorar Habanos más suaves como Hoyo de Monterrey y Quai d’Orsay.

El Habano llegó desde Cuba, pero México supo convertirlo en una extensión de su propia cultura del buen vivir, en el ritual de cortar, encender y disfrutar el momento alrededor de una buena conversación.

Una historia que continúa escribiéndose de la mano de una comunidad de aficionados que ha hecho de México uno de los mercados más importantes para la cultura del Habano en el mundo.