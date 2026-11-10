Amazon lanza un robot para cuidar tu casa: ¿Qué es el Ring Drone Cam, cuánto costará y cuándo podría llegar a México?

Ring Robotics lanzamiento Amazon presenta los robots Ring Drone Cam y Ring Rover Cam, equipos destinados a la seguridad de hogares y negocios.

La seguridad del hogar está a punto de dar un salto tecnológico sin precedentes tras la presentación de una nueva generación de dispositivos inteligentes capaces de desplazarse por diferentes espacios para vigilar propiedades, investigar posibles incidentes y ofrecer imágenes en tiempo real con el propósito de reforzar la seguridad de un hogar o negocio.

Amazon realizó el anuncio este martes 10 de noviembre de 2026, como parte del lanzamiento de Ring Robotics, una nueva categoría de productos de seguridad autónoma de Ring, perteneciente a la multinacional estadounidense.

La propuesta del innovador dúo presentado como Ring Drone Cam y Ring Rover Cam, es que los usuarios y usuarias no tengan que depender únicamente de cámaras instaladas en paredes, puertas o techos, sino que puedan contar con dispositivos móviles que recorran sus propiedades y respondan ante posibles amenazas.

Ring de Amazon presenta nuevos robots de seguridad: ¿cuáles son y cómo funcionan?

Los nuevos dispositivos forman parte de Ring Robotics, la apuesta de Amazon por incorporar inteligencia artificial y movilidad a los sistemas de vigilancia doméstica y empresarial, cuyo sistema desarrollado por Ring —AI Pilot— utiliza cámaras, sensores, modelos de visión artificial y procesamiento en la nube para reconocer espacios, elaborar mapas, identificar puntos de vigilancia y desplazarse evitando obstáculos.

De acuerdo con la presentación oficial de Amazon, los robots pueden trabajar junto con las cámaras, timbres, sensores y alarmas que ya forman parte del ecosistema Ring, además de que podrán controlarse mediante la aplicación de la compañía.

Sin embargo, cada dispositivo tiene un propósito distinto:

Ring Drone Cam

Se trata de una cámara de vigilancia voladora diseñada para interiores, cuya principal característica es que puede desplazarse de una habitación a otra para revisar zonas que las cámaras fijas no alcanzan a cubrir.

Entre sus funciones destacan:

Rutas de vuelo personalizadas.

Investigación de incidentes.

Grabación en 2K.

Visión nocturna.

Integración con Alexa Ring.

Amazon aclaró que las hélices del Ring Drone Cam producen ruido durante su desplazamiento, por lo que no pasará inadvertido. A su vez, la cámara se mantiene apagada al no estar en funcionamiento y el dispositivo entra en un estado “de carga”.

Ring Rover Cam

El segundo lanzamiento se trata de un robot móvil diseñado principalmente para proteger establecimientos comerciales, oficinas, almacenes y otros espacios empresariales.

A diferencia del Drone Cam, este dispositivo se desplaza sobre ruedas y puede realizar recorridos autónomos para inspeccionar diferentes áreas de una propiedad.

Entre sus principales características se encuentran:

Patrullajes programados.

Cámara de hasta 4K.

Cámara periscópica.

Alarma y luces de seguridad.

Respuesta automática.

La compañía explicó que el desarrollo del Rover aprovechó parte de la experiencia tecnológica de Astro, su anterior robot doméstico. No obstante, este nuevo equipo fue diseñado para tareas de seguridad empresarial en específico.

Precio de los nuevos robots de Amazon y posible fecha de lanzamiento en México

Junto a la presentación de sus nuevos robots, Amazon también anunció los costos y fechas de disponibilidad para Estados Unidos que tendrá cada uno de los modelos. Éstos son:

Ring Rover Cam: con un precio de $999.99 dólare s, este dispositivo comenzará a enviarse el 16 de diciembre de 2026 .

con un precio de s, este dispositivo comenzará a enviarse el . Ring Drone Cam: el modelo para hogares iniciara su distribución el 27 de enero de 2027 y tendrá por precio $249.99 dólares. Su comerzialización está sujeta a la autorización correspondiente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

Hasta el momento, no existe fecha oficial de lanzamiento en el mercado mexicano, por lo que no se cuenta con precios confirmados en pesos y la única referencia de su futura comercialización en México son los costos estadounidenses.