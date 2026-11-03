Buen Fin 2026: ¿Qué ofertas tendrá SharkNinja durante la temporada de descuentos?

SharkNinja La temporada de descuentos llega en un momento en el que los mexicanos ya comienzan a planear sus compras. (SharkNinja)

La temporada del Buen Fin 2026 ya está cerca, es por esta razón que SharkNinja ya tiene en puerta sus ofertas y descuentos para todos los fans de la marca, además de las distintas verticales que tienen, desde electrodomésticos hasta beauty.

¿En qué fecha estarán disponibles los descuentos de SharkNinja en el Buen Fin 2026?

Hasta 40% de descuento, del 9 al 17 de noviembre de 2026, en productos de Ninja Kitchen, Shark Home y Shark Beauty.

Con motivo de El Buen Fin, SharkNinja ofrecerá algunas de sus mayores promociones del año en una selección de productos para la cocina, el cuidado del hogar y la belleza personal.

Ninja Kitchen: Desde las freidoras de aire Ninja CRISPi y Ninja CRISPi Pro, hasta las cafeteras Ninja Luxe Café, las licuadoras Ninja BlendBOSS y las máquinas para preparar helados y postres congelados Ninja CREAMi y Ninja SLUSHi ideales para quienes disfrutan experimentar en la cocina y recibir invitados en casa.

Shark Home: aspiradoras y soluciones de limpieza que ayudan a mantener la casa lista para las reuniones de fin de año como al Shark PowerDetect Speed, y Shark ChillPill.

Shark Beauty: herramientas de estilizado como Shark FlexStyle, Shark FlexStyle Gen 2.0 IonCurl y Shark GLAM y Shark SilkiPro Straight, además de dispositivos de cuidado facial como Shark CryoGlow y Shark FacialPro Glow.

La temporada de descuentos llega en un momento en el que los mexicanos ya comienzan a planear sus compras. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 77% de los consumidores potenciales tiene intención de comprar durante esta edición, mientras que el 50% compara productos, precios y reseñas antes de tomar una decisión.

¿Dónde puedes comprar productos SharkNinja?

En este contexto, SharkNinja presenta una selección de ofertas para quienes buscan renovar sus electrodomésticos, facilitar las tareas del hogar o incorporar nuevas herramientas a su rutina de belleza.

La temporada también coincide con el inicio de las compras navideñas. Bajo el concepto “Nada como un hogar SharkNinja”, la compañía presenta una campaña global protagonizada por David Beckham, Kevin Hart, Tom Brady y Aryna Sabalenka, que explora distintas formas de disfrutar el hogar durante las fiestas.

Con promociones de hasta 40%, Buen Fin representa una oportunidad para adelantar regalos, renovar electrodomésticos y adquirir productos de uso cotidiano a precios especiales.

Las ofertas estarán disponibles del 9 al 17 de noviembre de 2026 en SharkNinja.mx, Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Palacio de Hierro, Sephora, Ulta, Costco, Sam’s Club, Walmart, Chedraui, La Comer, Sears, Coppel, Home Depot, Elektra, TikTok Shop, Entre otros.