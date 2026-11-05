Seguritech Privada: ¿Cómo los drones y robots impulsan la seguridad autónoma?

Seguritech La evolución representa una oportunidad para complementar las capacidades humanas mediante sistemas capaces de ampliar la cobertura. (Seguritech)

La seguridad física está entrando en una nueva etapa en la que los drones y la robótica comienzan a trascender su condición de tecnologías emergentes para convertirse en herramientas de aplicación práctica.

¿Cómo los drones y robots impulsan la seguridad autónoma?

De acuerdo con las proyecciones del Global Technology Outlook Report 2027, dichas soluciones ampliarán las capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante riesgos, especialmente en instalaciones extensas, infraestructuras críticas y entornos de alta complejidad.

Desde la perspectiva de Seguritech Privada, la evolución representa una oportunidad para complementar las capacidades humanas mediante sistemas capaces de ampliar la cobertura, automatizar tareas y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones.

El informe además identifica el avance de los drones y la robótica como una de las tendencias que marcarán el futuro de la industria, al tiempo que reúne perspectivas de más de 16 mil clientes finales en 19 países y estudios independientes con más de 575 responsables de seguridad, lo que ofrece una visión amplia de las prioridades tecnológicas del sector.

Según lo explican expertos de la empresa mexicana, entre los usos que comienzan a ganar relevancia destacan las patrullas automatizadas, la detección de drones y el fortalecimiento del conocimiento situacional en espacios complejos o de alto riesgo.

Y agregan que dichas aplicaciones permiten ampliar la observación de perímetros, apoyar inspecciones y obtener información visual de zonas de difícil acceso, reduciendo la exposición del personal a determinadas amenazas.

¿Qué aportan los drones y robots a la seguridad autónoma?

En este contexto, para Seguritech Privada los drones pueden aportar movilidad y perspectiva aérea, mientras que los robots terrestres pueden apoyar recorridos programados y tareas de vigilancia repetitiva.

Al integrarse con videovigilancia, sensores, Inteligencia Artificial (IA) y centros de monitoreo, estas tecnologías contribuyen a generar alertas y facilitar la evaluación de incidentes.

Asimismo, para la compañía, el avance hacia una seguridad más autónoma debe sustentarse en la interoperabilidad, la confiabilidad de los sistemas y la supervisión humana.

Y en ese sentido, la automatización no sustituye el criterio de los especialistas, sino que puede fortalecer su capacidad para identificar amenazas y coordinar respuestas.

El reto también comprende proteger las comunicaciones, los datos y los dispositivos conectados frente a posibles vulnerabilidades, aseguran en Seguritech Privada.

De cara a 2027, los drones y la robótica se perfilan como componentes cada vez más relevantes de una arquitectura de seguridad integrada, capaz de combinar tecnología, análisis y experiencia humana para anticipar riesgos y reforzar la protección de personas, activos e instalaciones.