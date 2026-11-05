¿Cuál es el comportamiento de los consumidores durante El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday según Google?

Buen Fin Aquellas marcas que logren eliminar la desconfianza con transparencia, valor tangible y presencia serán las que capten mejor a los consumidores. (Especial)

Una encuesta realizada por Ipsos y Google a mil personas confirma que la temporada de descuentos del Buen Black Cyber, conformada por El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, tendrá como factor determinante la anticipación.

¿Cuál es el comportamiento de los consumidores durante El Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday?

En un contexto donde en promedio 1 de cada 2 mexicanos tiene intención de compra, el comportamiento de consumo confirma que las personas investigan semanas antes y fundamentan sus decisiones en la búsqueda de valor.

“Durante el Buen Black Cyber es importante considerar el mantra del consumidor: ‘Investigo y luego compro’. El comprador de hoy ya no espera al día del evento para decidir”, mencionó Javid Franco, líder de la industria de retail en Google México.

Bajo esta perspectiva, la consultora también destaca un marcado incremento en el perfil de compradores considerados “cazaofertas”, es decir, personas cuya adquisición depende del atractivo del descuento.

Durante el Black Friday, el 51% de los encuestados afirmó que compraría dependiendo del descuento (un alza de 9% frente a 2025), mientras que en Cyber Monday la cifra se ubica en 43% (+7% en comparación con el año anterior) y en El Buen Fin en 40% (+11% frente a 2025).

Los resultados de la encuesta sustentan el perfil antes mencionado al indicar que los consumidores no esperan al día del evento para decidir, sino que la búsqueda inicia hasta con tres meses de anticipación.

La investigación previa que arranca entre tres meses y hasta una semana antes del evento abarca en El Buen Fin al 76% de los compradores, en Black Friday al 79% y en Cyber Monday alcanza un 83%.

Esta tendencia se ve reflejada en Google Trends, donde en los últimos tres meses, el interés de búsqueda sobre términos relacionados con El Buen Fin aumentó 400%, mientras que las consultas vinculadas a Black Friday y Cyber Monday vieron un alza del 40% en comparación con el año anterior.

Más allá del precio: Valor percibido

Si bien el costo es un elemento importante en la construcción de la decisión de compra, el consumidor mexicano hoy analiza otros factores. Entre las promociones más deseadas para esta temporada figuran:

Envío gratis (41%).

Descuento directo (37%).

Ofertas relámpago (30%).

Meses sin intereses o pagos a plazos sin intereses (29%).

El estudio resalta que la confianza es un pilar indispensable para los mexicanos. La principal barrera que frena una compra planeada es el temor a encontrarse con promociones engañosas, señalado por el 28% de los encuestados.

“Para los retailers, la temporada de descuentos ya no comienza con la primera compra, sino con la primera búsqueda. El consumidor investiga con meses de antelación, compara historiales de precios y se apoya en formatos de video e inteligencia artificial para tomar decisiones. Las marcas que ofrezcan transparencia y logren reducir fricciones con beneficios tangibles lograrán estar un paso por delante de sus competidores”, declaró Franco.

Google, YouTube e IA como aliados de los consumidores

El recorrido del consumidor mexicano se apoya en el ecosistema digital para verificar la veracidad de las ofertas:

El buscador de Google para comparar opciones: 44% de los usuarios comparan precios, 33% comparan productos y 32% consultan el historial de precios.

YouTube para evaluar: 34% recurren a la plataforma para ver reseñas y comentarios de productos y 33% analizan comparativas en video, formato que ayuda a entender el contexto del producto y brinda mayor seguridad antes de concretar la compra.

El poder de la IA para tomar decisiones con confianza: esta tecnología se posiciona como una herramienta indispensable para planificar compras; el 82% de los usuarios de IA reportan utilizar Gemini para investigar productos durante las temporadas de descuento.

Asimismo, 3 de cada 4 usuarios afirman que herramientas como el Modo IA (AI Mode) y la Visión General (AI Overviews) les permiten tomar decisiones más ágiles y con mayor certeza.

El Buen Black Cyber ha dejado de ser un periodo de compras impulsivas para consolidarse como una temporada de anticipación estratégica, donde la inteligencia artificial y la búsqueda de certeza definen cada decisión.

Aquellas marcas que logren eliminar la desconfianza con transparencia, valor tangible y presencia desde la primera consulta serán las que no solo capturen al cazaofertas de hoy, sino también la lealtad del consumidor de mañana.