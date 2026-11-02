iPhone Air 2: Mayor batería, segunda cámara y otras posibles novedades para el lanzamiento en 2027

iPhone Air 2 El nuevo teléfono de Apple aumentara su capacidad de batería y mejorara cámara, según filtraciones. (Apple)

Se han filtrado detalles del iPhone Air 2. El nuevo dispositivo de Apple corregirá los errores de su primera versión.

¿Cómo será nuevo iPhone Air según filtraciones?

Mientras que no se podría considerar un fracaso total, el lanzamiento del iPhone Air el año pasado ciertamente fue una decepción para muchos. El dispositivo prometía ser una versión más delgada y portable de los otros teléfonos que ya ofrece Apple. Sin embargo, con la reducción de tamaño vino una eliminación de funciones que los usuarios ya dan por sentado, como una larga duración de batería larga y la doble cámara.

Al ser un producto de primera generación, se esperaba que la compañía de Cupertino escuchara las críticas y mejorara el modelo antes de descartar la idea. Según el informante Digital Chat Station, Apple habría prestado atención a las quejas y algunos detalles de la segunda versión del iPhone Air se han filtrado.

Según esta información, lo primero que se añadiría sería una segunda cámara de 48 Megapixeles, la cual permitirá mejores fotos panorámicas y enfoque de lente. Esto se lograría reduciendo el espacio que ocupa el Face ID.

La batería también aumentaría su capacidad después de que los usuarios se quejaron que la del primer modelo no duraba ni veinticuatro horas. Pasaría de una capacidad de 3,150 mAh (miliamperios-hora) a 3,500 mAh.

A pesar de la doble cámara y la mayor batería, parece que el armazón será más delgado, reduciéndose en tamaño de 5.64 a 5.2 milímetros. Además, contará con una chip A20, aquel que está siendo utilizado en los nuevos modelos como iPhone 18 Pro.

Aunque no se dijo nada sobre esta versión, se espera que el nuevo iPhone Air se anuncie pronto y salga a la venta junto con los modelos que van a salir en primavera del próximo año, como la versión estándar del iPhone 18.

Queda por ver si la introducción de estos cambios resultan en un producto exitoso, o si se trata de Apple lanzando una segunda versión de una idea fallida para agotar el inventario de partes, como sucedió con el iPhone Mini.