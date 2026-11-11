Google Pixel Rambler, la herramienta de dictado integrada con Gemini Intelligence, amplía su disponibilidad a los dispositivos Google Pixel 10. (Google)

Google anunció su Pixel Drop de Noviembre, que incorpora herramientas de inteligencia artificial, opciones de personalización y mejoras en las experiencias de comunicación, productividad y bienestar.

¿Cuáles son las nuevas experiencias de productividad y bienestar en el Google Pixel?

Entre las novedades destacan la integración de Gemini en nuevas funciones, la expansión de herramientas disponibles en la serie Google Pixel 10 y las actualizaciones para los dispositivos Google Pixel Watch.

Como parte de esta actualización, Google incorpora Pixel Solver (AI Solver), una herramienta impulsada por Gemini que permite identificar problemas matemáticos, rompecabezas y preguntas complejas mediante la cámara del dispositivo.

La función proporciona soluciones y explicaciones paso a paso para facilitar la comprensión de cada problema.

Asimismo, Rambler, la herramienta de dictado integrada con Gemini Intelligence, amplía su disponibilidad a los dispositivos Google Pixel 10. Esta función permite redactar, editar y dar formato a textos mediante comandos de voz.

Por su parte, AI Icon V2, impulsada por Nano Banana y disponible en Google Pixel 6 y modelos posteriores, incorpora nuevas opciones de personalización que permiten generar íconos para aplicaciones en distintos estilos visuales.

Mejoras en conectividad y experiencias de comunicación

La actualización incluye mejoras en Pixel VIPs V2.5, que presenta una nueva interfaz de perfil a pantalla completa para consultar y navegar entre los contactos favoritos.

También incorpora Live Location Sharing, que permite visualizar la ubicación en tiempo real de los contactos que la compartan mediante Google Maps o Android Find Hub, directamente desde su perfil.

En cuanto a la gestión de notificaciones, Google Pixel incorpora resúmenes proactivos de mensajes y transcripciones de llamadas para facilitar la consulta de conversaciones extensas.

Esta funcionalidad amplía su disponibilidad a alemán, francés, español, italiano, hindi y chino tradicional, y próximamente llegará a los dispositivos Google Pixel Watch.

Además, HiLight se integra con Google Messages para identificar notificaciones de contactos favoritos mediante indicadores luminosos cuando el teléfono se encuentra boca abajo sobre una superficie.

Actualizaciones para la experiencia diaria y el rendimiento

Entre las novedades también destaca la expansión de Extra Charging Mode a la serie Google Pixel 10, una función que optimiza el consumo de recursos del sistema para ofrecer horas adicionales de batería.

La herramienta Unit Conversion también recibe mejoras que permiten realizar conversiones de unidades directamente desde la barra de búsqueda de Google, incluyendo equivalencias de temperatura y medidas de volumen.

Por otro lado, Transit Mode V2 incorpora la activación automática mediante los sensores de movimiento del dispositivo y Motion Assist, una función que utiliza elementos visuales dinámicos para ayudar a reducir la sensación de mareo durante los trayectos en vehículos. Esta actualización está disponible para Google Pixel 6a y modelos posteriores.

Nuevas funciones para Google Pixel Watch

La actualización también amplía las capacidades de los relojes inteligentes de Google. Gemini Notebook llega a Google Pixel Watch, permitiendo grabar y guardar ideas mediante comandos de voz, así como consultar resúmenes de notas de investigación.

Asimismo, Google Pixel Watch 3 y modelos posteriores incorporan entrenamientos paso a paso, con instrucciones para seguir rutinas creadas por Google Health Coach o entrenamientos personalizados desde la aplicación Google Health.

Los usuarios también podrán registrar repeticiones y pesos, además de consultar sus métricas de salud durante las sesiones.

Finalmente, Google anunció que los dispositivos Google Pixel Watch podrán desbloquearse automáticamente cuando el usuario lleve el reloj puesto y tenga cerca su teléfono desbloqueado. Esta funcionalidad comenzará a implementarse durante las próximas semanas.

Para consultar la lista completa de funciones y mejoras del sistema incluidas en la actualización de noviembre, visita el foro de la comunidad de Google.