Nearshoring, IA y centros de datos presionan la demanda eléctrica en México, afirma especialista Raphael de la Madrid

Inversión Eléctrica Hay una gran importancia de fortalecer esquemas de colaboración que permitan acelerar la incorporación de nueva capacidad de generación de energía. (Especial)

La apertura de nuevos espacios para la participación del capital privado en la expansión del sistema eléctrico nacional representa una oportunidad para acelerar el desarrollo de infraestructura estratégica, atender el crecimiento de la demanda y fortalecer la seguridad energética de México, consideró Carlos Raphael de la Madrid.

¿Por qué el Nearshoring, IA y los centros de datos presionan la demanda eléctrica en México?

Desde la perspectiva del analista y especialista en temas energéticos, el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizado durante el Primer Encuentro con Inversionistas CFE 2026 en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), debe entenderse como una oportunidad para articular capacidades públicas y privadas bajo una visión de desarrollo de largo plazo.

“México tiene frente a sí una oportunidad que va más allá de incorporar capital privado. Se trata de construir un modelo de colaboración que permita acelerar proyectos estratégicos, aprovechar capacidades técnicas y financieras, y desarrollar infraestructura que acompañe el crecimiento económico del país”, señaló.

Carlos Raphael de la Madrid explicó que la expansión del sistema eléctrico requiere una visión integral que contemple no solamente la generación, sino también transmisión, distribución, almacenamiento, interconexión, modernización de redes y soluciones que permitan garantizar el suministro eléctrico en los principales polos de desarrollo.

En este contexto, destacó que la participación privada puede contribuir desde distintas etapas de la cadena de valor, incluyendo la identificación de oportunidades, estructuración financiera, desarrollo de proyectos, construcción y operación de infraestructura.

“El verdadero potencial está en articular proyectos técnicamente sólidos, financieramente viables y con capacidad de ejecución. La disponibilidad de capital es importante, pero también lo son la experiencia, la capacidad de desarrollo y una visión de permanencia en el sector”, puntualizó.

Planeación vinculante y ordenar inversiones, clave para los objetivos nacionales

En este sentido, la planeación vinculante impulsada por la Secretaría de Energía ofrece un marco para ordenar inversiones, establecer prioridades y alinear el desarrollo de infraestructura con las necesidades regionales y los objetivos nacionales.

Como contexto, los datos permiten dimensionar el reto. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que la demanda eléctrica de México podría ser 13.4% mayor en 2030 respecto de 2024, al tiempo que advierte sobre la necesidad de acelerar inversiones en generación y redes. Asimismo, ha estimado requerimientos por 40,185 millones de dólares para infraestructura eléctrica vinculada con el Plan México.

Para el especialista, esta transformación responde a una combinación de factores estructurales.

El nearshoring está elevando los requerimientos de energía en corredores industriales, mientras que la electrificación de procesos productivos y la electromovilidad incorporan nuevas cargas al sistema.

“A ello debemos sumar la expansión de centros de datos, cuyo consumo crece con la nube, el cómputo de alto rendimiento y las aplicaciones de inteligencia artificial. Estos sectores demandan no solamente mayor capacidad eléctrica, sino suministro continuo, confiable y competitivo”, explicó.

Las cifras de este último fenómeno son ilustrativas. Documentos de la Secretaría de Energía y la Asociación Mexicana de Data Centers proyectan hasta 1,500 megawatts de nueva demanda de centros de datos hacia 2030, con una inversión asociada estimada en 18,000 millones de dólares.

Además, el CENACE registra solicitudes de conexión por varios gigawatts, lo que evidencia que la disponibilidad de infraestructura eléctrica puede convertirse en un factor determinante para concretar nuevas inversiones.

Carlos Raphael de la Madrid subrayó que uno de los principales desafíos será transformar las necesidades identificadas en proyectos efectivamente desarrollados, financiados y puestos en operación.

Para ello, consideró relevante impulsar mecanismos que permitan combinar recursos públicos y privados, distribuir adecuadamente los riesgos y facilitar la participación de inversionistas con capacidad de asumir compromisos de largo plazo.

“Los proyectos de infraestructura requieren certidumbre, planeación y continuidad. Es fundamental generar condiciones para que el capital privado participe no solamente como fuente de financiamiento, sino como un aliado en el desarrollo y ejecución de soluciones que contribuyan a los objetivos nacionales”, sostuvo.

En particular, destacó la importancia de fortalecer esquemas de colaboración que permitan acelerar la incorporación de nueva capacidad de generación, especialmente de fuentes renovables, acompañada de infraestructura de respaldo, almacenamiento y redes.

Asimismo, señaló que las oportunidades deberán analizarse desde una perspectiva regional, considerando las necesidades energéticas de los corredores industriales, los nuevos desarrollos tecnológicos y las condiciones particulares de cada territorio.

“El país necesita pasar de una visión centrada en proyectos individuales a una estrategia de desarrollo de infraestructura integral, donde generación, redes, almacenamiento y demanda evolucionen de manera coordinada”, explicó.

Finalmente, Carlos Raphael de la Madrid consideró que la participación privada debe acompañarse de certidumbre regulatoria, coordinación institucional y una visión de largo plazo que permita consolidar inversiones productivas.

“La oportunidad consiste en construir un sistema eléctrico capaz de acompañar la transformación industrial y tecnológica de México. Para lograrlo, será fundamental aprovechar la complementariedad entre el Estado y la iniciativa privada, desarrollar proyectos con visión de largo plazo y convertir las necesidades de infraestructura en inversiones que generen capacidad productiva, competitividad y desarrollo para el país”, concluyó.