Tesla pondrá fin a la fabricación de Cybertruck en 2027: ¿En qué se concentrarán ahora?

Tesla Cybertruck La polémica camioneta dejará de ser producida (Pexels)

El Tesla Cybertruck, camioneta fabricada por Tesla, dejará de ser producida. A pesar de haber sido promovida como el futuro de los vehículos por su creador, Elon Musk, el vehículo no ha alcanzado expectativas.

¿Por qué dejarán de producir Cybertruck?

Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla, anunció que dejará de producir el Tesla Cybertruck. La razón que dio fue que la compañía se estará concentrando en diseñar su taxi autónomo, llamado Cybercab. “Tesla estará disminuyendo producción de la Cybertruck en la Gigafábrica de Texas a mediados del próximo año para incrementar producción del Cybercab”.

La camioneta sólo es producida en la planta de Tesla ubicada en Texas, en la que también se fabrica el Modelo Y de su automóvil, pues es la única que tiene la tecnológica necesaria para los acabados específicos del vehículo.

Musk no especificó si continuará su fabricación en otra planta, pero en una publicación separada dijo que era “el fin de una era”, por lo que parece ser que su producción se descontinuará definitivamente.

Historia del Cybertruck (2023-2027) y el futuro de Tesla

Cuando se anunció en 2019, Musk dijo que el Cybertruck era un nuevo paso para los vehículos de carga. “Las camionetas han sido las mismas por mucho tiempo. Por 100 años. Queremos intentar algo diferente”. Se une a la lista de cosas que ya han sido perfeccionadas pero Musk insiste en revolucionar, como el fallido Hyperloop One de Las Vegas —que fue básicamente un metro más lento y costoso.

Se prometió el lanzamiento del Cybertruck en 2021 pero problemas con el diseño y la pandemia atrasaron su salida al mercado hasta 2023. La predicción de Musk era que el vehículo vendería 250 mil unidades al año no se materializó. En los años que ha estado en el mercado, sólo se vendieron alrededor de 70 mil unidades. Parte de la razón de sus decepcionantes ventas, más allá de los aspectos estéticos que no terminaron de agradar al consumidor, era que en un inicio Musk prometió modelos económicos de 40 mil dólares y hasta 500 millas en los modelos de alta gama. Ninguna de las dos cosas terminó por suceder, y el modelo más barato cuesta 90 mil dólares.

A pesar de que muchos criticaron su diseño, funcionalidad y precio, la Cybertruck ha tenido sus fanáticos, pero incluso entre ellos algunos han reportado problemas técnicos como que sus modelos ya se están oxidando.

El supuesto enfoque el Cybercab —taxi autónomo sin pedales ni volante que llega a un mercado dominado por Waymo y cuya seguridad está siendo investigada por el gobierno estadounidense— junto con el anuncio reciente de que el robot humanoide Optimus ha entrado en producción, marcan un cambio en el enfoque de Tesla, de una empresa automotriz a una de robótica. Los autos eléctricos de la compañía, que alguna vez se posicionaban como la principal marca en el emergente mercado de vehículo eléctricos, terminaron por ser rebasados por otras compañía de países como China.

Sin embargo, otros piensan que cesar la fabricación de la Cybertruck es debido a las ventas, y el anunciar al Cybercab como el nuevo futuro de la compañía es otra manera de mantener satisfechos a los inversionistas.