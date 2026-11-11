El Buen Fin 2026: Estos son los beneficios y promiocnes de AT&T México en la temporada de descuentos

AT&T AT&T México dará la oportunidad a sus clientes de pospago y prepago de ganar un Audi o una moto durante el Buen Fin 2026. (Especial)

El Buen Fin 2026 ya está a la vuelta de la esquina, por esa razón, AT&T lanzará promociones y descuentos únicos en esta temporada, ya sea para estrenar un nuevo teléfono móvil y hasta puedes ganar premios en sus dinámicas.

¿Qué promociones tendrá AT&T México en el Buen Fin 2026?

De esta forma, del 13 al 17 de noviembre AT&T México dará a sus clientes de pospago y prepago la oportunidad de concursar y ganar uno de los 4 automóviles y 4 motocicletas.

AT&T México dará la oportunidad a sus clientes de pospago y prepago de ganar un Audi o una moto durante el Buen Fin 2026, por lo que invita a todos sus usuarios a participar en esta promoción.

¿Cómo participar por los premios de AT&T México en el Buen Fin 2026?

Todos los usuarios de AT&T Premium, AT&T Lite, AT&T Simple y AT&T Simple Plus podrán concursar por uno de los 4 automóviles Audi disponibles al realizar una activación, adición, portabilidad o renovación de su plan en cualquier tienda AT&T México, Centro de Atención Telefónica o en la app MiATT.

Los clientes de AT&T Prepago, AT&T Go y Recargas de Pago Único, podrán participar para ganar una de las 4 motocicletas Italika al realizar cualquier activación y recargas de 200 pesos o más. Para Pago Único se puede participar con recargas desde 499 pesos.

Los cuatro ganadores de los automóviles y de las 4 motocicletas se darán a conocer durante el Programa Venga la Alegría el 24 de noviembre de 2026 con la presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación.

Durante el programa se llamará al titular de la línea de AT&T Pospago y AT&T Prepago, durante la misma se confirmará su participación y se le hará una pregunta de cultura general.

Si responde correctamente, ganará uno de los premios disponibles. Si el titular de la línea no contesta, no está disponible, no desea participar o no es mayor de edad, se llamará a otro participante.