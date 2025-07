Sydney Sweeney protagoniza polémica campaña de American Eagle: ¿Cuáles son las quejas?

Sydney Sweeney La actriz luce como la nueva imagen de American Eagle y el mensaje de la campaña ha sido fuertemente criticada.

Esta semana, la actriz estadounidense, Sydney Sweeney, se convirtió en la nueva imagen de la marca de ropa American Eagle, luciendo sus pantalones de mezclilla. Sin embargo, lo que para algunos es una campaña publicitaria cualquiera, para otros generó denuncias por racismo y supremacismo en un contexto político y social de deportaciones que está viviendo Estados Unidos. Esto es lo que ocurrió

Así es el anuncio de American Eagle con Sydney Sweeney

En el anuncio, se muestra a la actriz norteamericana utilizando la ropa de American Eagle con el mensaje “Good genes (jeans)”, que significa: “Buenos genes (jeans)”. Esto hace un juego de palabras porque en inglés, genes y jeans se pronuncian igual.

Esto le causó varias críticas tanto a la marca de ropa como a Sweeney, quienes están siendo acusados de promover el racismo y el supremacismo blanco haciendo referencia a que la piel blanca y cabello rubio son “buenos genes”. Todo esto en un contexto donde el presidente Donald Trump ha promovido las deportaciones y la violencia contra migrantes en los Estados Unidos en un acto que algunas asociaciones civiles han llamado “limpieza étnica”.

También, se ha cuestionado el la forma hipersexualizada en la que se muestra a la actriz resaltando su busto, un tema que ha sido estudiado y señalado ampliamente por ser una forma de promover estereotipos.

Polémica campaña de American Eagle "genes" y "jeans" hacen un juego de palabras por su pronunciación igual en inglés.

Las polémicas de Syndey Sweeney

En los años recientes, Sydney Sweeney ha ganado popularidad por sus participaciones en series como Euphoria, The White Lotus, Pretty Little Liares y películas como: Anyone But You, Inmaculate o Eden.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se le señala por cuestiones políticas. En 2022 compartió fotos de su fiesta de cumpleaños donde algunos de sus invitados lucieron la ya conocida gorra roja de MAGA (Make America Great Again) en apoyo a Donald Trump. Aunque ella misma no la utilizaba, se señaló su cercanía con personas afines a las políticas del ahora presidente de Estados Unidos.