¿Cuándo sale GTA 6? Fecha de lanzamiento y consolas que lo tendrán disponible

Título: Lucía y Jason toman el control en el primer vistazo oficial de GTA VI Pie de foto: Lucía y Jason, los dos protagonistas confirmados de Grand Theft Auto VI, posan en el primer arte conceptual oficial revelado por Rockstar Games, ambientado en las calles inspiradas en Miami. (Cortesía de Rockstar Games)

Después de una larga espera llena de rumores, filtraciones y múltiples teorías, finalmente se confirmó la fecha de lanzamiento de GTA VI, la esperada sexta entrega de una de las sagas de videojuegos más exitosas de los últimos tiempos.

¿Cuando saldrá GTA VI?

Rockstar Games y Take-Two Interactive confirmaron oficialmente la fecha de lanzamiento. Además Xbox por medio de la cuenta oficial de X, también anunció la fecha de lanzamiento definitiva de la sexta entrega del tan esperado Grand Theft Auto, todo parece apuntar que será lanzado a finales de la temporada de otoño, siendo este el 19 de noviembre de 2026.

Incluso ya puede ser agregado a la Wish list, sin necesidad de una preventa.

¿Para qué consolas estará disponible GTA 6 en su lanzamiento oficial?

GTA 6 llegará inicialmente a las consolas de nueva generación Xbox Series X|S y PlayStation 5. Por el momento, Rockstar Games no ha confirmado si la versión llegaría también para Nintendo Switch 2.

Take-Two Interactive anunció que las campañas de promoción de GTA 6 se realizarán a lo largo de julio de 2026. Esto significa que los jugadores podrán empezar a ver avances exclusivos, material inédito y noticias sobre el esperado lanzamiento en muy poco tiempo.

¿Por qué fue la entrega con más retrasos?

El retraso en el lanzamiento de GTA 6 se debe en parte a la reciente huelga de actores, pero principalmente refleja la ambición técnica y los altos estándares de desarrollo que Rockstar Games busca alcanzar para ofrecer una experiencia de juego innovadora y de alta calidad.

Con el anuncio oficial, ahora solo queda esperar y contar los días para la llegada de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, un proyecto que millones de fanáticos anhelaban por este momento.