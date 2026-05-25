¿Ya salió BTS en los American Music Awards 2026? Reporte al momento de la banda de K-pop en los premios Conoce si ya se presentó BTS en los AMAs 2026; esta es la información al momento (Ocesa)

Esta noche se llevan a cabo los American Music Awards 2026 en Las Vegas y, además de tener nominaciones, BTS también se estará presentando en los escenarios de esta premiación.

La expectativa continúa creciendo entre las ARMY, después de que BTS no apareciera en la alfombra roja de los AMAs 2026.

¿Ya se presentó BTS en los AMAs 2026?

BTS sorprendió a sus fanáticos abriendo los American Music Awards 2026 con una presentación transmitida del primer día de sus conciertos en Las Vegas.

Hasta el momento esto es lo único que se sabe sobre su presencia en los AMAs 2026, pues aunque se desconoce si tendrán una presentación en vivo, se espera que asistan a la premiación, sin embargo, la presentadora anunció que estaban en camino.

¿Cuáles son las nominaciones de BTS en los American Music Awards 2026?

Este año, BTS recibió tres nominaciones en los American Music Awards, estando nominado a:

Artist Of The Year

Song Of The Summer

Best Male K-Pop

¿Dónde ver los AMAs 2026?

Podrás seguir la ceremonia en vivo de los American Music Awards 2026 a través de Paramount+, quienes en esta ocasión serán los encargados de la transmisión exclusiva de esta premiación.

Recuerda que los American Music Awards publican en sus redes sociales algunos de los mejores momentos de la ceremonia, por lo que también podrás ver a través de sus plataformas algunas de las presentaciones.

¿Quién se va a presentar en los American Music Awards 2026?

Además de BTS, esta edición de los American Music Awards 2026 contará también con las presentaciones en vivo de: