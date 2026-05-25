Resumen MasterChef 24/7 México: de la falla en el elevador al primer eliminado

MasterChef 24/7 Durante la ceremonia de eliminación, concursantes viven un momento de tensión que casi se convierte en un gran accidente.

Durante la transmisión de la gala de eliminación de MasterChef 24/7 México se dejó al descubierto un error en la producción que pudo haber derivado en un accidente inminente para los concursantes.

La preocupación de los internautas no esperó e inundó las redes sociales, generando críticas y cuestionamientos de los lineamientos de seguridad con los que cuenta el reality.

¿Quiénes fueron los implicados en el posible accidente?

A través de la pantalla se puede observar a Luis, Arturo y Claudia, los primeros concursantes en dejar su delantal y ser llamados a subir al balcón para asegurar su lugar en la contienda, acercarse a la zona en donde tendría que haber estado la plataforma para subirlos.

En las imágenes se ve que parte del elevador continúa sobre los concursantes, mientras ellos esperan ser elevados; es gracias a la rápida reacción de los tres al ver que la plataforma estaba descendiendo sobre ellos que salieron corriendo y así evitar una posible tragedia.

Afortunadamente, ninguno de los implicados salió lesionado tras el incidente.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 24/7?

Al término de este primer programa, en el que Javier se convirtió en el primer eliminado al dejar su delantal negro, la producción de MasterChef 24/7 ha mantenido silencio, a pesar de los comentarios que circulan en diferentes sitios.

Esta nueva temporada en Master Chef México ha iniciado con una fuerte polémica al cambiar su formato de eliminación semanal a uno 24/7 y ahora deja al descubierto algunos errores del equipo técnico que están generando tensión no solo dentro de la cocina, sino también entre su público.