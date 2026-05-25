Hot Sale en Soriana: las mejores ofertas en tecnología, hogar y supermercado en línea y tiendas físicas

Hot Sale en Soriana: ofertas hasta el 2 de junio de 2026 Especial

El Hot Sale 2026 ya comenzó a mover millones de búsquedas en México y la fiebre por comprar ya se instaló en millones de consumidores en todo el país. Por ello, una de las cadenas que más atención está generando entre consumidores es Soriana, que lanzó una nueva oleada de promociones y descuentos disponibles hasta el próximo 2 de junio.

La cadena de supermercados se sumó a una de las campañas comerciales más importantes del comercio electrónico en México con ofertas que abarcan desde pantallas, celulares y electrodomésticos hasta productos de despensa, limpieza y artículos para el hogar.

Hot Sale 2026 en Soriana: Estas son las mejores ofertas

Electrónica y Pantallas

Pantalla Smart TV LG 75″ 4K UHD AI ThinQ (Mod. 75UA80020PSB o 75NU851BPSG): De $16,590.00 a $11,990.00.

Promoción bancaria: Al pagar con tarjeta de crédito digital BBVA, queda en un pago final con bonificación del 15% a $10,191.50 (a 18 meses sin intereses, te regala 1,498 puntos y 2% de cashback en dinero electrónico).

Línea Blanca y Electrodomésticos

Refrigerador automático Midea 15P3: Se encuentra en oferta especial con opción de pago a 6 meses sin intereses de $348.33 mensuales pagando con BBVA (te regala 261 puntos).

Motociclismo

Chamarra de motociclista deportiva EDGE (Azul Oscuro/Rojo, Talla XL): De $1,590.00 a $1,450.00.

Mochila AXS Rígida Port (Verde o Naranja): De $1,250.00 a $899.00 cada una (te regala 112 puntos).

Casco Abatible EDGE Helmets “The Avengers” (Tallas M, L y XL): De $2,290.00 a $2,090.00.

Casco Abatible EDGE Helmets Boston Beatspeed: De $1,750.00 a $1,590.00 (incluye protección UV y luz LED).

Baúl Trasero para Motocicleta R7 Racing P01 (Capacidad 28 L): De $599.00 a $540.00 (incluye base, plato y kit de tornillería; te regala 198 puntos).

¿Qué es el Hot Sale y quién lo organiza?

El Hot Sale es una iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) que reúne a los principales retailers del país en un evento anual de promociones digitales. Desde su primera edición, se ha convertido en la fecha más esperada por los consumidores mexicanos para realizar compras importantes con descuentos exclusivos.

Fechas oficiales del Hot Sale 2026

El calendario oficial del Hot Sale establece las siguientes fechas:

Inicio : 25 de mayo de 2026 a las 00:00 horas

: 25 de mayo de 2026 a las 00:00 horas Cierre : 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas

: 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas Duración total: 9 días consecutivos

Recomendaciones para comprar de forma segura durante el Hot Sale

Especialistas recomiendan que los consumidores comparen precios antes de comprar y verifiquen que las promociones realmente representen un ahorro. También aconsejan: