Resultados Progol 2293: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2293 Quinela ganadora fin de semana (Crónica Digital)

El concurso Progol 2293 volvió a poner a prueba la habilidad de los aficionados al futbol para anticipar marcadores de la quinela de fin de semana. A continuación, te contamos los resultados, incluidos los de Progol Revancha.

Con partidos de la Liga MX y de ligas internacionales, los pronósticos variaron entre resultados esperados y sorpresas que cambiaron el rumbo de la quiniela.

Los resultados ya están confirmados y es momento de conocer cómo terminó cada uno de los encuentros que formaron parte de esta esperada jornada y que indicarán cuántos aciertos tuvo cada persona que decidió participar en esta ocasión.

¿De cuánto es la bolsa acumulada de Progol 2293?

La Lotería Nacional anunció que el concurso tuvo una bolsa acumulada de 11.8 millones de pesos, cifra superior a la mínima garantizada de 5 millones. Este incremento fue posible gracias a que en ediciones previas no se registró ganador absoluto del primer lugar, lo que permitió que el monto creciera considerablemente.

Resultados de Progol 2293

Atlas 0-3 Pachuca: V

Mazatlán 2-2 Tijuana: E

León 1-3 Monterrey: V

Tepatitlán 0-0 Tampico: E

CD Nacional 0-2 Gil Vicente: V

Vasco da Gama 1-1 Atlético Mineiro: E

Montreal 1-1 Atlanta: E

NY City – Columbus: V

L.A. Galaxy 0-4 Seattle: V

Instituto 1-1 Platense: E

Llaneros 0-1 I. Medellín: V

Peñarol 3-0 Nacional: L

Antalyaspor 2-1 Kasimpasa: L

Westerlo 0-1 Mechelen: V

Resultados Progol Revancha 2293

Pumas 1-1 Necaxa: E

Santos Laguna 1-0 Guadalajara: L

Juárez 0 – 2 Toluca: V

San Luis 1 – 2 Cruz Azul: V

Juventude 2 – 1 Corinthians: L

Orlando 4-1 Miami: L

Crystal Palace 2-2 Liverpool: E

¿Dónde consultar los resultados de la quiniela Progol 2293?

Para verificar si eres uno de los ganadores, puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, revisar sus redes sociales, acudir con un agente autorizado o revisar el correo electrónico si participaste por medio de AlegríaLotería.com.

¿Cómo jugar la quiniela Progol 2293?

El Progol consiste en pronosticar el resultado de 14 partidos de fútbol, tanto nacionales como internacionales, eligiendo entre victoria local (L), empate (E) o victoria visitante (V). La máxima recompensa se logra al acertar todos los marcadores.

La bolsa mínima garantizada es de 5 millones de pesos, con posibilidad de aumentar en caso de no haber ganador de primer lugar. La modalidad Progol Revancha ofrece una segunda oportunidad, con siete partidos adicionales a un costo de $5 pesos, siempre y cuando se participe en el Progol principal.

¿Cuánto cuesta jugar Progol?

Progol: $15 pesos

Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios se cobran en oficinas de la Lotería Nacional, agencias autorizadas o bancos participantes. El plazo máximo para reclamarlos es de 60 días naturales después de la celebración del concurso.