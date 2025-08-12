Resultados Melate Retro 12 de agosto: números ganadores del sorteo 1555

Melate Retro 1555 Este martes 12 de agosto se dan a conocer los números ganadores

El sorteo 1555 de Melate Retro tendrá hoy a sus afortunados ganadores. Con una mecánica sencilla y la posibilidad de llevarse premios millonarios, este sorteo continúa cautivando a miles de jugadores en todo México, que esperan con expectativa conocer cuáles son los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 1555?

Para el sorteo 1555, la bolsa mínima garantizada es de 5 millones de pesos, monto que aumenta en caso de que no haya ganador del premio mayor. Este acumulado se convierte en el principal atractivo para quienes buscan cambiar su vida con una jugada afortunada.

¿Cómo se juega Melate Retro?

Participar es sencillo: el jugador puede seleccionar entre 6, 7, 8, 9 o hasta 10 números de un rango que va del 1 al 39. La urna extrae de manera aleatoria 7 esferas; las primeras seis corresponden a los números naturales, mientras que la séptima es el número adicional. Este último no lo elige el participante, sino que se asigna durante el sorteo.

El objetivo es que los números elegidos coincidan con los extraídos. El premio más bajo se obtiene acertando al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más altos requieren una mayor cantidad de aciertos. Las posiciones del quinto al séptimo lugar tienen premios fijos, mientras que del primer al cuarto lugar los montos son variables y dependen de la bolsa acumulada y del número de ganadores.

El costo de la jugada sencilla, con seis números naturales, es de 10 pesos; este precio aumenta si se selecciona una cantidad mayor de números. Los boletos pueden llenarse manualmente o con la opción Melático Retro, que permite dejar que la máquina elija los números al azar.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate Retro 1555

La Lotería Nacional transmite en vivo cada sorteo a través de sus redes sociales oficiales, lo que permite seguir el momento exacto en que se revelan las combinaciones ganadoras.

¿A qué hora es el sorteo de Melate Retro 1555?

El sorteo Melate Retro 1555 se lleva a cabo en el horario habitual de la Lotería Nacional, 21:00 horas, momento en el que la expectativa crece y miles de jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1555?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en un expendio autorizado, donde un agente puede ingresar el boleto a la terminal para confirmar si ha resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Melate Retro?

La jugada sencilla de Melate Retro, con seis números seleccionados, tiene un costo de 10 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes desean tentar a la suerte y aspirar a un premio que puede superar los millones de pesos.