Muestran video de cómo aficionado de Pumas intentó robar boleto a fan del Club Universidad Nacional

Torneo de Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul (Video TUDN)

En el marco de la final del torneo de Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, se difundió en redes sociales un video en el que se observa el momento exacto en el que un fanático del Club Universidad Nacional arrebata a una mujer su boleto de entrada.

Mientras aficionados se mantenían agrupados a la espera del ingreso, se puede ver en la grabación publicada por el portal TUDN a un sujeto con una playera del cuadro auriazul despojando a una aficionada de su ticket.

Momento exacto del intento de robo de boleto para la final Pumas vs Cruz Azul

La mujer que portaba su jersey de los Pumas se observa en las imágenes abrazada a su pareja, con el pase en la mano; esto con el fin de evitar infiltraciones de más seguidores en las líneas de acceso al Estadio Universitario.

Al momento de percatarse, la seguidora reaccionó exigiendo la devolución de lo hurtado.

¿Policías capitalinos detuvieron al que robó el boleto a aficionada de la UNAM?

Seguidores se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ahí presentes, quienes cuestionaron al implicado.

Al ser confrontado por las autoridades, el aficionado no pudo comprobar que el boleto fuera suyo; asimismo, se observa en el clip que un par de policías retiran al hombre para proceder con las averiguaciones correspondientes.