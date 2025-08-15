Alana Flores vs Gala Montes: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo Supernova Strikers 2025

Alana Flores y Gala Montes Se enfrentan en el Palacio de los Deportes

Alana Flores y Gala Montes se verán las caras en uno de los combates más esperados de Supernova Strikers 2025. La pelea será el Palacio de los Deportes este domingo 17 de agosto en la Ciudad de México.

La función, que une boxeo, música y entretenimiento digital, tiene como principal atractivo el enfrentamiento entre la streamer regiomontana y la actriz de televisión, quienes llegan con estilos opuestos, declaraciones encendidas y la motivación de convertirse en protagonistas de una velada que busca redefinir el boxeo espectáculo en Latinoamérica.

Respaldado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Supernova Strikers llega con la ambición de consolidarse como el evento híbrido más grande de la región, siguiendo la estela del fenómeno europeo de La Velada del Año, pero con identidad propia: una producción a gran escala, figuras mediáticas del entretenimiento y una cartelera que ya generó conversación en redes sociales.

Previa y pronóstico Alana Flores vs Gala Montes | Supernova Strikers 2025

La previa del combate estuvo marcada por los contrastes. Alana Flores, de 24 años, creadora de contenido originaria de Monterrey, llega con experiencia en la disciplina y un estilo que combina fuerza y presión en corto.

Gala Montes, de 23 años, actriz reconocida en televisión, se subirá al ring con la determinación de demostrar que puede dar la sorpresa.

El aspecto físico es uno de los temas que más debate genera: Gala Montes mide 1.73 metros, mientras que Alana Flores alcanza 1.56 metros. Esa diferencia de estatura podría ser clave, ya que la actriz tendría recursos para imponer distancia, aunque la streamer asegura que, aun sin buscar un nocaut, sus golpes serán lo suficientemente sólidos para poner en aprietos a su rival.

En conferencia de prensa, Alana reconoció que al inicio dudaba del compromiso de Gala con los entrenamientos, pero terminó por respetar la preparación que ha mostrado. La actriz respondió sin titubeos: no le teme a la experiencia de su oponente y está convencida de que puede dar la sorpresa. Sin embargo, el pronóstico es de una victoria para Alana Flores.

¿Cuántos rounds pelearán Gala Montes y Alana Flores?

La pelea está pactada a tres rounds con duración de dos minutos cada uno. Además, el combate es sin límite de peso, una ventaja para la ex integrante de la Casa de los Famosos México.

¿A qué hora es la pelea de Alana Flores vs Gala Montes?

La función Supernova Strikers 2025 dará inicio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) el domingo 17 de agosto, desde el Palacio de los Deportes. El combate entre Alana y Gala será parte de la cartelera estelar y se espera que se dispute alrededor de las 21:00 horas, dependiendo del ritmo de los combates preliminares.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan la pelea Alana Flores vs Gala Montes en Supernova Strikers 2025?

El evento será transmitido en vivo de manera gratuita a través de YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, lo que permitirá a millones de fanáticos seguir la función desde cualquier dispositivo. Para quienes busquen una experiencia distinta, DAZN llevará la señal a nivel internacional.

Alana Flores vs Gala Montes: cartelera completa Supernova Strikers 2025

La primera edición de Supernova Strikers no se limitará al choque entre Alana y Gala. La noche contará con una cartelera llena de nombres reconocidos en el mundo digital y artístico:

Alana Flores vs. Gala Montes

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado (Álex Montiel)

Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis “Pride” Escudero vs. Shelao

¿Qué artistas estarán en el Supernova Strikers 2025?

Supernova Strikers 2025 no es solo un evento deportivo. Con actuaciones en vivo de Christian Nodal, María Becerra, Gabito Ballesteros, Alemán y Xavi, la función se transformará en un festival donde el boxeo compartirá protagonismo con la música, como se hace en La Velada del Año.