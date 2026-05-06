VIDEO: Revendores arrasan con toda la mercancía oficial de BTS... ¿qué harán las Armys al respecto?

Revendedores hacen de las suyas con la mercancía oficial de BTS Foto: Redes sociales

A tan sólo unas horas de que el grupo surcoreano BTS se presente en el Estadio GNP de la CDMX la euforia de las Army ya se siente por toda la ciudad. De entrada, cientos de fanáticos se han dado cita en el Zócalo de la Ciudad de México para saludar a la agrupación luego de que sostenga una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La emoción por la cuenta regresiva de estos tres conciertos ya comienza a percibirse también en redes sociales. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que en un reciente video difundido a través de redes sociales se ha expuesto una situación que no tiene muy contentos a los fans: la reventa de mercancía oficial del concierto.

Revendedores están acaparando la mercancía oficial de BTS

En dicho video se observa a un grupo de personas deambulando por las carpas de la mercancía, sin embargo, varios de ellos caminan con bultos de playeras apiladas sobre los hombros. Incluso se observa a un hombre guardando los lotes en bolsas de plástico.

Este hecho ha desatado una ola de enojo y especulaciones por parte de los fans y del público en general, ya que se sospecha que podría tratarse de una venta ilegal antes de tiempo a supuestos revendedores.

El hecho más preocupante es que las Armys podrían pagar precios exorbitantes que tripicarían el precio original de los artículos. No obstante, más allá de este hecho, la incógnita que deja este tipo de videos es...¿Cómo se establecen estas complicidades comerciales entre los productores/distribuidores de mercancia y los revendedores?

¿Cuánto costará la mercancía oficial de BTS en México?

Aunque no hay una lista oficial de precios, se estima que la mercancía oficial oscilará entre los $450 pesos por artículos de papelería hasta los $2,800. Prendas básicas como playeras y sudaderas se espera que tengan un costo de entre $850 y $1,200 pesos.

No obstante, esta sería la lista tentativa de precios de la merch para los conciertos de BTS:

Accesorios (Llaveros, pines, parches): $400 - $650 MXN.

(Llaveros, pines, parches): $400 - $650 MXN. Papelería (Libretas, sets de calcomanías): $350 - $600 MXN.

(Libretas, sets de calcomanías): $350 - $600 MXN. Ropa (Playeras, gorras): $850 - $1,300 MXN.

(Playeras, gorras): $850 - $1,300 MXN. Moda Premium (Sudaderas, chamarras): $1,900 - $3,200 MXN.

(Sudaderas, chamarras): $1,900 - $3,200 MXN. Electrónicos (Army Bomb): $1,500 - $4,500 MXN.

Miles de Armys ya esperan comprar la mercancía oficial

En el transcurso de la tarde de este miércoles 6 de mayo miles de personas se congregaron en las inmediaciones del Estadio GNP para comenzar a hacer una mega fila para adquirir los primeros artículos oficiales de la gira de BTS.

En las imágenes difundidas en redes sociales, desde una toma aérea ya se aprecian cientos de personas formadas en una fila que, hasta el momento, ya supera los 5 kilómetros a tan sólo un día del concierto.

Este hecho revela el alcance de la banda surcoreana y la respuesta que están teniendo por parte de las Armys.