Película Sorpresa en Cinépolis VIP: Fecha de estreno oficial y cómo adquirir tus boletos

"Película Sorpresa" Cinépolis Especial

Cinépolis ha anunciado la llegada de su esperada “Película Sorpresa” a las salas VIP, ofreciendo una experiencia cinematográfica única para los amantes del cine.

¿Qué es la “Película Sorpresa”?

La “Película Sorpresa” es una iniciativa de Cinépolis que consiste en proyectar una película de estreno sin revelar su título ni detalles previos. Los asistentes adquieren sus boletos sin conocer qué película verán, lo que añade un elemento de misterio y emoción a la experiencia cinematográfica.

¿Cuándo se estrena la “Película sorpresa”?

Este evento exclusivo se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 8:00 PM, con funciones limitadas en complejos seleccionados de Cinépolis VIP.

Por primera vez, la “Película Sorpresa” se proyectará en formato Cinépolis VIP, lo que significa:

Butacas ultra cómodas

Servicio de alimentos directo a tu asiento

Ambiente premium para disfrutar del cine en su máxima expresión

¿Dónde y cómo conseguir boletos?

La preventa de boletos comenzará el 15 de agosto de 2025 y estará disponible a través de:

Cinépolis.com/preventas

La app oficial de Cinépolis

Taquillas de los complejos participantes

La “Película Sorpresa” ofrece una oportunidad para disfrutar del cine de una manera diferente, sin expectativas previas, permitiendo que cada asistente viva una experiencia única.Además, al ser una función exclusiva en Cinépolis VIP, los asistentes podrán disfrutar de un servicio de alta calidad en un ambiente cómodo