Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1716: Resultados HOY 24 de agosto Lotería Nacional

Billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial 1716 Lotería Nacional

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo el Sorteo Zodiaco especial en su edición 1716, el cual celebra más de 120 años de historia del Mariachi Vargas. Fundado en 1897, la agrupación es embajadora de nuestra música, pues han acompañado a grandes voces, manteniendo vivas las raíces de nuestra cultura con pasión e innovación.

Es por ello que el ‘cachito’ para este domingo tiene plasmada la silueta del icónico mariachi y, en el centro, un recuadro que exalta la trayectoria de la agrupación. Si ya tienes tu billete para este sorteo en Crónica te decimos todo lo que necesitas saber sobre esta edición.

Lista completa de resultados del Zodiaco Especial 1716 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas te presentaremos la lista completa de ganadores:

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1716

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Edison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco Especial No. 1712 de la Lotería Nacional?

Como cada viernes, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial No. 1716 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Superior 2853 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: