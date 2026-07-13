¿Un recuerdo del Mundial? La insólita imagen de Haaland al aterrizar en Oslo con un mapache Erling Haaland regresó a Noruega tras ser eliminado del Mundial 2026 con un mapache y su imagen rápidamente se viralizó (@Erling)

Tras perder ante Inglaterra en cuartos de final y quedar eliminados del Mundial 2026, la selección de Noruega regresó a su capital. Allí, Erling Haaland fue capturado con un mapache en las manos, imagen que se viralizó en redes sociales.

Haaland, quien a pesar de ser su primera Copa del Mundo ha sido uno de los jugadores más conocidos de este torneo internacional, logró acaparar la atención de miles de aficionados tanto en la cancha como en el entorno digital.

Aunque su participación en esta competencia internacional terminó, el jugador se ha vuelto a viralizar tras aparecer en Oslo, Noruega, con un mapache disecado en el brazo.

La foto de Erling Haaland con un mapache en el aeropuerto de Oslo

En la fotografía popularizada aparece Haaland en el aeropuerto de Oslo cargando dos bolsas en un brazo, mientras que en el otro sostiene un mapache disecado que, a su vez, abraza una botella de whisky.

La imagen se difundió rápidamente, por lo que el propio futbolista la compartió en su cuenta personal con la descripción: “Me siguió a casa”, seguida de un emoji de mapache y otro de risa.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

¿Es su nueva mascota? La verdad detrás del mapache de Haaland

Tras la publicación de la foto, que actualmente cuenta con más de 8 millones de vistas únicamente en X, muchas personas comenzaron a preguntarse dónde había conseguido el particular objeto.

De acuerdo con diversos comentarios, Haaland habría adquirido el mapache disecado durante su visita a Dallas, Texas, donde disputó uno de sus encuentros durante el Mundial 2026.

Concretamente, el objeto conocido como “Whiskey Raccoon” lo habría comprado en una tienda llamada “Wild Bill’s Western Store”, la cual lo vende por alrededor de 750 dólares, lo que equivale aproximadamente a 13 mil pesos mexicanos.

La participación de Erling Haaland en el Mundial 2026 estuvo marcada por diferentes momentos, desde ser uno de los máximos goleadores del torneo con 7 anotaciones, colocándose detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, hasta la viralización de una canción sobre él en TikTok.