Resultados Lotería Nacional 29 de agosto de 2025: ganadores del Sorteo Superior 2857

Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional Este viernes 29 agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior número 2857 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 29 de agosto de 2025, generando expectación en todo el país. Miles de jugadores esperan con emoción conocer los números ganadores de esta edición.

Además de repartir premios millonarios, el cachito rindió homenaje al Día del Abuelo, una fecha dedicada a honrar a quienes han sido pilares de nuestras familias, guardianes de la memoria y transmisores de valores, tradiciones y amor incondicional.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2857?

La Lotería Nacional ofreció en esta ocasión un premio mayor de 17 millones de pesos, distribuido en dos series. Quienes adquirieron ambas series del número ganador se llevaron el monto total, mientras que los jugadores que apostaron por una sola serie recibieron la mitad del premio.

Un cachito, disponible por 40 pesos, brindó la posibilidad de obtener hasta 425 mil pesos. Por su parte, una serie completa costó 800 pesos y las dos series 1,600 pesos, manteniendo accesible la participación para los jugadores que cada semana confían en esta histórica institución mexicana.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Superior 2857 se lleva a cabo en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciarán el premio mayor y todo se podrá seguir en vivo por su canal de Youtube.

Para quienes no pudieron seguir el evento en directo, la transmisión completa quedó disponible en los canales oficiales de la Lotería Nacional, lo que permite verificar los resultados en cualquier momento y confirmar si algún boleto resultó ganador.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2857 de la Lotería Nacional?

Este sorteo inicia a las 20:00 horas, respetando el horario habitual de los Sorteos Superiores. Cada viernes, miles de jugadores esperan con entusiasmo este momento que se ha convertido en una tradición, reuniendo a una comunidad que sigue con atención cada anuncio de premios.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2857 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales ya están disponibles en el portal web de la Lotería Nacional, que cuenta con una herramienta de verificación digital para revisar boletos de manera rápida y sencilla. Además, los números ganadores se encuentran publicados en expendios autorizados en todo el país, reforzando la confianza y transparencia de esta institución con más de dos siglos de historia.

Con esta edición, la Lotería Nacional reafirma su compromiso de ofrecer oportunidades a los mexicanos que participan de manera responsable. El Sorteo Superior 2857 demostró, una vez más, que la suerte puede llegar en cualquier momento a quienes se atreven a soñar.