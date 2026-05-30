PSG vs Arsenal: horario, canal y dónde ver EN VIVO la Final de la Champions League 2026

La Final de la Champions League 2026 ya está aquí y promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los últimos años. El duelo enfrentará al Paris Saint-Germain y al Arsenal, dos equipos que llegan con historias distintas, pero con el mismo objetivo: levantar la codiciada Orejona en Budapest.

Por un lado, el conjunto parisino intentará revalidar el título europeo conseguido la temporada pasada. Del otro, los Gunners buscarán hacer historia al conquistar por primera vez la máxima competición de clubes del continente.

La expectativa es enorme. Se trata de una final que reúne a dos de los proyectos futbolísticos más sólidos de Europa y que pondrá frente a frente a varias de las estrellas más importantes del momento.

¿A qué hora se juega el PSG vs Arsenal hoy?

La gran final de la UEFA Champions League 2026 se disputará este sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 10:00 am, tiempo del centro del país.

Datos del partido

Partido: PSG vs Arsenal

PSG vs Arsenal Competencia: Final de la UEFA Champions League 2026

Final de la UEFA Champions League 2026 Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Hora: 10:00 am (Centro de México)

10:00 am (Centro de México) Estadio: Puskás Aréna, Budapest, Hungría

¿Dónde ver EN VIVO la Final de la Champions League 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de televisión de paga y plataformas digitales.

Transmisión en México

TNT Sports

HBO Max

FOX

FOX One

PSG quiere entrar a una nueva era dorada

El conjunto francés llega a Budapest con la posibilidad de consolidar una etapa histórica. Tras conquistar la Champions en la campaña anterior, ahora tiene la oportunidad de convertirse en bicampeón de Europa y reafirmar su lugar entre las potencias del continente.

La escuadra dirigida por el entrenador español Luis Enrique presume una ofensiva explosiva y uno de los ataques más productivos del torneo. Durante la temporada mostró una notable capacidad para resolver partidos importantes y superar escenarios complicados.

Figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Achraf Hakimi serán algunas de las armas principales para intentar mantener el trofeo en París.

Arsenal va por la primera Champions de su historia

El Arsenal que vive uno de los momentos más relevantes de su historia reciente. El club londinense regresa a una final europea con la ilusión de conseguir el título que se le ha negado durante décadas.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan fortalecidos tras una temporada sobresaliente en Inglaterra y con una plantilla que combina juventud, intensidad y talento. Jugadores como Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice y William Saliba buscarán escribir una página inolvidable para la institución.

Posibles alineaciones para la Final de la Champions

PSG

Safonov

Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

Zaïre-Emery

Vitinha

João Neves

Doué

Dembélé

Kvaratskhelia

Arsenal