App de Santander también falla en plena quincena: el banco lanza aviso importante

Santander Usuarios reportan fallas en aplicación móvil.

En plena quincena y cierre de mes, clientes de Santander reportan fallos en el sistema que les impiden realizar pagos y transferencias interbancarias.

¿Qué está pasando en la app de Santander?

Mediante X (antes Twitter), los cuentahabientes comenzaron a manifestar las demoras en el servicio a partir de mediodía.

De acuerdo con el portal Downdetectos, se registraron más de 2,000 incidencias, de las cuales más de la mitad corresponden a un error al iniciar sesión desde la aplicación móvil.

¿Qué ha dicho el banco al respecto?

A través de sus canales oficiales, Santander informó que su aplicación y banca en línea presentan una intermitencia, la cual ya está siendo atendida. Asimismo, la institución ha ofrecido disculpas a sus usuarios por los inconvenientes.

Cabe resaltar que la mayoría de los problemas reportados han sido emitidos desde las siguientes ciudades: