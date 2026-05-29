PlayStation Plus en junio: la lista de juegos gratis y detalles de suscripción Además de los nuevos juegos disponibles, los usuarios podrán acceder a 40 juegos gratis como parte de Days of Play 2026 (Pexels)

Se acerca junio y, como cada mes, PlayStation Plus actualiza su catálogo, por lo que aquí te compartimos cuáles son los nuevos juegos anunciados que estarán disponibles en esta suscripción.

Junto con el nuevo catálogo de PlayStation Plus de junio, Sony tendrá uno de sus eventos más esperados del año, el Days of Play 2026, donde los usuarios podrán disfrutar de hasta 40 juegos gratis.

PlayStation Plus en junio: ¿Cuáles son los juegos gratis de este mes?

Ya es oficial cuáles serán los nuevos videojuegos incluidos en la selección de “juegos mensuales en PlayStation Plus” de junio; estos estarán disponibles desde el martes 2 de junio hasta el lunes 6 de julio.

Grounded Fully Yoked Edition: En este videojuego tendrás que sobrevivir en un jardín peligroso y lleno de criaturas, ya sea por tu cuenta o con tu grupo de amigos, mientras que, a su vez, tendrás que descubrir cómo volver a tu tamaño real.

En este videojuego tendrás que sobrevivir en un jardín peligroso y lleno de criaturas, ya sea por tu cuenta o con tu grupo de amigos, mientras que, a su vez, tendrás que descubrir cómo volver a tu tamaño real. Nickelodeon All-Star Brawl 2: Con este juego podrás divertirte con todos los personajes de Nickelodeon, desde Aang de Avatar hasta Bob Esponja, Jimmy Neutron y las Tortugas Ninja. Podrás jugar en solitario o en línea y elegir a tu luchador favorito.

Con este juego podrás divertirte con todos los personajes de Nickelodeon, desde Aang de Avatar hasta Bob Esponja, Jimmy Neutron y las Tortugas Ninja. Podrás jugar en solitario o en línea y elegir a tu luchador favorito. Warhammer 40,000: Darktide: Aquí tendrás que recuperar la ciudad de Tertium con un equipo de cuatro jugadores, en diferentes batallas de cuerpo a cuerpo, luchando con múltiples enemigos.

Además de los anteriores videojuegos, con PlayStation Plus también podrás disfrutar de un partido de fútbol gracias a EA Sports FC 26, el cual seguirá disponible en la suscripción hasta el 16 de junio.

Days of Play 2026: ¿Cuántos días dura y cuáles serán los juegos gratis?

Days of Play 2026 comenzó el pasado 27 de mayo y durará hasta el 10 de junio a las 23:59 horas; durante este tiempo podrás disfrutar de 40 juegos gratis, sin importar si tienes alguna suscripción.

Algunos de los juegos gratis disponibles durante Days of Play 2026 son:

EA Sports Madden NFL 26

NBA 2K26

TEKKEN 8

Mortal Kombat 1

EA Sports UFC 5

Gran Turismo 7

Fortnite

Astro Bot

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus en 2026? Precios y detalles de la suscripción

Con PlayStation Plus podrás disfrutar de nuevos videojuegos cada mes, además de acceder a descuentos exclusivos y la posibilidad de jugar online con amigos.

Existen tres modalidades dentro de la suscripción de PlayStation Plus y cada una variará de costo, según los beneficios que tenga: