FIFA Fan Fest en la CDMX: ¿Cuándo abre y qué habrá durante el Mundial 2026? El FIFA Fan Fest en la CDMX promete grandes sorpresas y actividades para que los aficionados vivan el Mundial 2026 (Pexels y FIFA)

Cada vez se encuentra más cerca el Mundial 2026, el cual dará inicio este próximo 11 de junio en la Ciudad de México y los aficionados podrán vivir este evento deportivo en el FIFA Fan Fest.

En México, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026, se realizarán tres FIFA Fan Fest, los cuales se concentrarán en Guadalajara, Monterrey y la CDMX, por lo que aquí te decimos lo que tiene preparada esta última para los fanáticos del fútbol.

¿Cuándo abre el FIFA Fan Fest en la CDMX para el Mundial 2026?

El FIFA Fan Fest en la CDMX estará abierto para los aficionados desde el 11 de junio de 2026, fecha en la que se inaugurará el Mundial 2026, y hasta el 19 de julio, día en el que se llevará a cabo la final de la Copa del Mundo.

Recuerda que el acceso al FIFA Fan Fest 2026 será completamente gratuito y no hará falta que te registres o cuentes con algún boleto para poder acceder a las actividades.

¿Dónde estará ubicado el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México?

El FIFA Fan Fest 2026 en la CDMX se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, el cual se encuentra ubicado en la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico.

Podrás llegar al FIFA Fan Fest CDMX en transporte público, a través de algunas de las estaciones del Metro cercanas al Zócalo.

Pantallas gigantes, música y actividades: ¿Qué habrá en el Fan Fest de la CDMX?

El FIFA Fan Fest CDMX promete colocar una de las pantallas más grandes que se hayan puesto en este tipo de eventos, para que los aficionados puedan ver tanto los partidos donde participará la Selección Mexicana, como los demás que se jueguen en el Mundial 2026.

Junto a la enorme pantalla, también habrá otras actividades recreativas, así como puestos gastronómicos y venta de mercancía relacionada con la Copa del Mundo.

Sin embargo, se espera que el calendario oficial con las actividades a realizar durante el FIFA Fan Fest en la CDMX se revele días previos a la inauguración del Mundial 2026.