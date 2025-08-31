Ganadores Sorteo Zodiaco 1717: Resultados HOY 31 de agosto Lotería Nacional

Billete del Sorteo Zodiaco 17171 dedicado a la BUAP Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional vuelve a hacer vibrar la mañana dominical con su emblemático Sorteo Zodiaco número 1717, una edición que no solo reparte millones, sino que también honra a la BUAP en su bicentenario.

Imagínalo: un boleto que celebra dos siglos de historia, carreras, cultura y educación, fusionando tradición con esperanza. Por ello, te dejamos toda la información que necesitas saber ´para que sigas minuto a minuto este sorteo… ¡Que los astros estén de tu lado este domingo 31 de agosto!

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco Especial No. 1717 de la Lotería Nacional?

Como cada viernes, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1717

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de Youtube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial No. 1717 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1717 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: