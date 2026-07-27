Big Walk PlayStation Plus confirma su primer juego gratis para agosto: un esperado estreno de ‘Día 1’ (PlayStation)

Sony adelantó el primer título que formará parte del catálogo de PlayStation Plus para agosto de 2026. Se trata de Big Walk, el nuevo y esperado proyecto de House House estudio, el cual estará disponible sin costo adicional desde el mismo día de su lanzamiento.

¿Cuándo se estrena Big Walk en PlayStation?

El lanzamiento oficial de este juego estará disponible a partir de este 4 de agosto de 2026 en PlayStation 5. Simultáneamente, los suscriptores de PlayStation Plus podrán reclamarlo e instalarlo sin costo adicional desde el primer día.

¿De qué trata Big Walk?

A diferencia de los juegos competitivos tradicionales, Big Walk propone una aventura multijugador cooperativa centrada en la exploración, la resolución de acertijos en equipo y la comunicación.

Los jugadores son libres de adentrarse solos o formar grupos de hasta 12 personas para recorrer un extenso mapa lleno de acertijos y secretos.

La gracia del juego radica en que los desafíos no se resuelven peleando, sino colaborando: desde descifrar acertijos visuales hasta coordinar movimientos en conjunto para activar mecanismos o guiar al grupo por áreas desconocidas.

Una de las mecánicas más interesantes del título es cómo gestiona la comunicación entre los usuarios. En lugar de mantener a todos en un canal de audio constante, el sonido depende de la ubicación geográfica de los personajes en el juego.

Si te alejas de tus compañeros, tu voz se escuchará cada vez más tenue o distorsionada, e incluso puedes llegar a perder contacto con ellos si se dispersan en el mapa.

¿Cuándo se anuncia el resto del catálogo de agosto?

Mientras que Big Walk encabezará la oferta como lanzamiento de Día 1, se prevé que Sony anuncie el resto de los títulos que completarán la alineación del mes el próximo miércoles 29 de julio.