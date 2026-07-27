¿A qué hora pasa La Casa de los Famosos? Horario de la prueba del líder hoy, 27 de julio

¿A qué hora pasa La Casa de los Famosos México? Horario de la prueba del líder hoy, 27 de julio (La Casa de los Famosos)

La edición de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que está a cargo de Galilea Montijo, trae consigo nuevos cambios en la dinámica.

Cada uno de los participantes buscarán permanecer dentro del programa diez semanas consecutivas para llegar a la recta final, en donde uno podrá coronarse como el gran ganador.

La nueva dinámica cuenta con diversos retos y actividades de competencia para obtener beneficios estratégicos y sumar puntos que evitarán que los famosos abandonen el reality show.

¿Cuáles son los beneficios que recibirá el líder de la semana en La Casa de los Famosos México?

Durante las primeras horas del día, se dieron a conocer los primeros vínculos entre los participantes y se espera que por la noche de este lunes 27 de julio se de a conocer el nombre del primer líder de la jornada, el cual podrá obtener:

Inmunidad

Acceso a la suite presidencial

Podrá salvará un integrante nominado

El famoso que obtenga los privilegios anteriormente mencionados, no podrá ser nominado por sus demás compañeros y podría descansar en la mejor habitación de la casa, la cual cuenta con algunas comodidades con una cama amplia, jacuzzi, alimentos exclusivos.

También podrá salvar a uno de sus compañeros nominados y sacarlo de la lista de eliminación de la semana.

La primera parte de la prueba, se realizó durante las primeras horas del día y definió a los semifinalistas, por lo que se espera que en el transcurso de la tarde se conozca al finalista.

Además de los beneficios dentro del complejo, el habitante que logre obtener la victoria, también será el ganador de un vehículo del año.

¿A qué hora se conocerá al líder de La Casa de los Famosos México?

Se espera que en punto de las 22:00 horas de este lunes 27 de julio todos los seguidores conozcan al líder de la semana en La Casa de los Famosos México, la cual podrá ser vista a través de Canal 5 de televisión abierta o en ViX+ las 24/7.