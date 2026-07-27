Survivor México: ¿Dónde ver la repetición de la eliminación y quién gana los suministros hoy, 27 de julio? Conoce quién gana hoy en Survivor México y dónde ver la repetición de los capítulos (Survivor México)

La tensión en Survivor México continúa creciendo y, tras el reciente domingo de eliminación, las estrategias en la competencia han cambiado, por lo que aquí te decimos quién gana hoy los suministros.

Este lunes 27 de julio, ambas tribus tendrán que competir por los suministros, los cuales son de vital importancia para que los sobrevivientes continúen rindiendo en las competencias. En esta ocasión el premio es 1 kilo de arroz; al tratarse de alimento, es sumamente codiciado por los participantes.

¿Quién gana el juego por los suministros en Survivor México hoy, lunes 27 de julio?

A pesar de que el primer eliminado de Survivor México 2026 fue Bobby Larios, miembro de la tribu Halcones, la tribu Jaguares está sufriendo fuertes riñas entre sus integrantes, lo que podría significar una gran desventaja en el juego por los suministros de hoy.

Del mismo modo, algunos fanáticos del programa y usuarios en redes sociales señalan como sus favoritos para ganar el juego por los suministros de hoy, lunes 27 de julio en Survivor México, a la tribu Halcones.

¿Dónde ver la repetición del capítulo de eliminación de Survivor México?

Si no pudiste ver en vivo el primer domingo de extinción de Survivor México, o cualquier otro capítulo de la competencia, no te preocupes, pues podrás ver la repetición de los mismos en Disney+ o desde la página web de TV Azteca en cualquier momento.

¿A qué hora empieza Survivor México y en dónde verlo en vivo hoy?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy, lunes 27 de julio, a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).