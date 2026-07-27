Jorge Campos y su regalo a Spider-Man: historia de la reunión con Tom Holland Jorge Campos y Tom Holland tuvieron un breve encuentro en el que el portero le regaló una de sus características playeras (@soyjorgecampos1)

El portero mexicano Jorge Campos protagonizó un inesperado encuentro con Tom Holland, en el que incluso le regaló uno de sus característicos jerseys.

El exfutbolista Jorge Campos compartió en sus redes sociales cómo fue el encuentro que tuvo con Tom Holland cuando este visitó México como parte de la promoción de su nueva película, Spider-Man: Brand New Day.

Video del encuentro entre Tom Holland y Jorge Campos

En el video compartido por “El Brody”, el cual ya cuenta con más de 1 millón de vistas y 126 mil “me gusta”, se observa a Tom Holland y Jorge Campos saludarse e intercambiar palabras tanto en inglés como en español.

En otro de los momentos compartidos, Jorge Campos le dice a Tom Holland que tiene un regalo para él, mientras que el actor inglés le comenta que conoce al futbolista y que es un gran fan de él.

Al mostrarle el jersey que le regalaría, Jorge Campos comenta que es el mismo con el que jugó en los Mundiales de 1994 y 1998, además de señalar que él lo diseñó.

Por su parte, Tom Holland se mostró asombrado por el jersey, además de destacar el peso del mismo: “Es muy pesado. ¿Es esto con lo que jugabas? ¿Con este peso?”

“Mucho éxito, Tom Holland, en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje”, compartió en la descripción el exfutbolista mexicano.

¿Cómo es la playera que Jorge Campos le regaló a Tom Holland?

De acuerdo con lo explicado por Jorge Campos a Tom Holland, el jersey que le regaló fue el mismo con el que jugó en las Copas del Mundo de 1994 y 1998.

A lo largo de su carrera futbolística, Jorge Campos no solo fue conocido por sus atajadas, sino también por sus playeras fluorescentes con patrones geométricos.

La playera que le regaló a Tom Holland no es la excepción, pues tiene colores fluorescentes amarillo, negro y verde en la parte delantera, mientras que en la parte trasera es de color rosa; ambos lados con sus reconocidos patrones.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

La nueva película de Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day, se estrenará en México el próximo 29 de julio de 2026 y ya puedes conseguir las entradas para verla en cines.