‘Game Over’ a tu bolsillo: estos videojuegos subirán de precio por impuestos en México

Impuesto por violencia en videojuegos Aquellos títulos con clasificación para mayores de 17 años serían los principales afectados por esta medida

Este martes 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico 2026 donde se anunció un nuevo impuesto a juegos de video “con contenido violento”, lo que estará aumentando el precio final para quienes quieran comprar este tipo de entregas. Esto es lo que necesitas saber.

Así será el nuevo impuesto a videojuegos violentos

De acuerdo con el documento oficial, el gravamen es parte de las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) por la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento. De esta forma, el gobierno espera recaudar aproximadamente 183 millones de pesos.

¿Por qué se aplicará un nuevo impuesto a videojuegos violentos?

En el trabajo entregado por Hacienda, justificaron esta medida por “estudios recientes que han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violento y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad”

¿Cuáles serán los videojuegos violentos que estarán subiendo de precio por impuesto?

De momento, no se ha especificado una lista de los títulos que se verán afectados ni de características específicas que se tomarán en cuenta. Sin embargo, lo más probable es que todos aquellos que tiene clasificación M (Maduro para mayores de 17 años) entren en esta definición, por lo que algunos de los más populares podrían ser:

Grand Theft Auto

Red Dead Redemption

The Last of Us Part

Elden Ring

Hogwarts Legacy

Helldivers 2

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed

Monster Hunter Wilds

Resident Evil

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Doom Eternal

Death Stranding 2: On the Beach

Call of Duty: Black Ops 6

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Kingdom Come: Deliverance 2

Entro otros.

Sin embargo, se desconoce todavía si también tomarán en cuenta la “violencia de fantasía” incluida normalmente en videojuegos con clasificación T, lo que podría afectar incluso a un mayor número de títulos.

Casas de apuesta también se verán afectadas

Por último, los juegos de casino el línea y casas de apuesto también estarán subiendo un impuesto ad valorem entre el 30 y 50% sobre el monto total de las apuestas o la cantidad efectivamente percibida.