Super Mario Galaxy: ¿De qué va a tratar la secuela de la película de Nintendo?

Película de Super Mario Galaxy La película estará basada en el videojuego original de Nintendo de 2007, lo que nos da algunas pistas sobre la trama.

Este viernes 12 de septiembre de 2025, Nintendo reveló durante su presentación de Nintendo Direct el nuevo anuncio que muchos esperaban: la película Super Mario Galaxy Movie. Esta secuela, inspirada en los célebres juegos Super Mario Galaxy marca un momento clave en los festejos del 40° aniversario de Super Mario Bros.

Así anunció Nintendo la película de Super Mario Galaxy

El tráiler que acompañó el anuncio muestra a Mario dormido bajo la sombra de un árbol en el Reino Champiñón, mientras una mariposa lo despierta y lo lleva, simbólicamente, hacia el espacio, atravesando paisajes que recuerdan la estética cósmica por la que se caracteriza Galaxy.

The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2025

Además, se confirmó que el elenco original de voces regresará: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), y Kevin Michael Richardson (Kamek).

También estarán de vuelta los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic, reforzando la continuidad creativa de la franquicia cinematográfica.

¿De qué tratará Super Mario Galaxy?

Esta película será la secuela directa a la película de Super Mario Bros Movie, estrenada en 2023 y que fue un éxito de taquilla recaudando más de 1,360 millones de dólares a nivel mundial con los populares personajes del videojuego como protagonistas.

Aunque los detalles oficiales son todavía escasos, hay especulaciones y señales que apuntan que la cinta estará inspirada principalmente al videojuego Super Mario Galaxy (2007), en el que que Mario tiene una aventura espacial, posiblemente enfrentándose a Bowser que secuestra a Peach y se lleva su castillo o lo eleva al espacio, como ocurre en el juego original.

Mario Galaxy Así luce el juego original de Mario Galaxy que inspirará la nueva película.

En el juego original, Mario viaja a través de docenas de galaxias, derrota a los secuaces de Bowser y reúne las estrellas, con la ayuda de poderes especiales y de los Lumas. Finalmente, se enfrenta a Bowser en el centro del universo, rescata a Peach y presencia la transformación del observatorio en un nuevo universo, restaurando el equilibrio cósmico.

Por otra parte se rumora que la historia “tendrá sorpresas para fans de todas las eras de Mario”, es decir, que no sólo se quedará en lo de Galaxy, sino que podría mezclar elementos de otros juegos clásicos.

¿Cuándo estrena Super Mario Galaxy?

La fecha de estreno oficial fue anunciada para el 3 de abril de 2026, por lo que será en menos de un año que todos los fans de esta istoria podrán disfrutar la continuación de la historia de Mario en la pantalla grande.