Resultados Lotería Nacional 15 de septiembre 2025: ganadores del Gran Sorteo Mayor 303

Gran Sorteo Mayor 303 de la Lotería Nacional Este lunes 15 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Gran Sorteo Mayor número 303 de la Lotería Nacional se lleva acabo este 15 de septiembre. Esta es una de las emisiones más esperadas del año por coincidir con las Fiestas Patrias y por su relevancia histórica, y por supuesto, por el gran premio mayor; por ello hay gran expectativa por conocer los números ganadores.

En esta edición, la institución dedicó el sorteo a las y los migrantes mexicanos, reconociendo su esfuerzo y resiliencia en la búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero sin olvidar sus raíces.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 15 de septiembre?

El Gran Sorteo Mayor 303 ofreció una bolsa de más de 424 millones de pesos repartidos en cuatro millones de cachitos. El Premio Mayor ascendió a 255 millones de pesos, distribuido en diez series de 25.5 millones cada una, lo que convirtió a este sorteo en uno de los más atractivos del año.

Además de este premio principal, se entregarán montos de 10 millones, 5 millones y 1 millón de pesos en diferentes categorías, junto con premios de medio millón, 250 mil y 100 mil pesos.

La estructura incluyó también aproximaciones por más de un millón de pesos, así como miles de premios menores por terminación y reintegros. En total, se asignan 128 premios directos y más de 48 mil premios en conjunto.

Transmisión en vivo: resultados del Gran Sorteo Mayor 303 del 15 de septiembre

La ceremonia puede seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la institución, lo que permite que miles de personas conozcan en tiempo real los resultados de este sorteo tan especial.

El evento se desarrolla en el histórico Salón de Sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, donde los tradicionales Niños Gritones anunciarán con entusiasmo los números ganadores.

¿A qué hora es el Gran Sorteo Mayor 303 de la Lotería Nacional del 15 de septiembre?

La celebración inició a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en un horario poco habitual para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Gran Sorteo Mayor 303 de la Lotería Nacional?

Los participantes pueden verificar de manera oficial si sus boletos resultaron ganadores en los expendios autorizados de la Lotería Nacional o a través del portal digital de la institución, que cuenta con un verificador de billetes capaz de confirmar en segundos si un número obtuvo premio.

Asimismo, la lista de ganadores fue difundida en las redes sociales y plataformas digitales de la Lotenal, lo que aseguró un acceso ágil y confiable a la información.