YouTube se llena de IA: presenta nuevas funciones para crear, doblar y monetizar videos

YouTube llena su plataforma de IA

La plataforma de videos YouTube anunció una serie de funciones utilizando inteligencia artificial que están diseñadas para transformar la manera en que los creadores producen y monetizan sus contenidos. Durante el evento Made on YouTube, celebrado en Nueva York, el director ejecutivo Neal Mohan aseguró que la IA debe estar “al servicio de la creatividad humana” y subrayó el compromiso de la compañía con el respeto a los derechos de autor.

Collab coming soon 👀 #MadeOnYouTube takes place tomorrow in NYC. pic.twitter.com/Cz5UB313ze — Neal Mohan (@nealmohan) September 16, 2025

Nuevos horizontes

Entre las novedades, se destacan editores inteligentes capaces de convertir material grabado en un primer borrador con cortes, transiciones, música y narraciónes que por ahora solo estarán disponibles en inglés o hindi, tambien una contarán con una IA que convierte videos horizontales en cortos verticales y un sistema de doblaje automático con sincronización de labios.

Otro aspecto destacable será que permitirá a los creadores experimentar con contenidos más surrealistas mediante la IA de Google, Veo 3, que puede transformar diálogos en canciones, animar cuerpos estáticos o añadir objetos fantásticos a los clips.

Además, la plataforma presentó Ask Studio, un chatbot que analiza datos del canal, el cual entre otras funciones resume comentarios y sugiere ideas para futuros videos basado complatamente el el rendimiento previo del canal.

YouTube llena su plataforma de IA El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, habla durante el evento 'Made on YouTube' (Sarah Yáñez-Richards/EFE)

Monetización en la nueva era

La compañía, que en los últimos cuatro años ha pagado más de 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y medios, también anunció herramientas para ampliar la rentabilidad. Estas incluyen la opción de incluir múltiples colaboradores en un video según el país en el que se vea, cambiar anuncios tras la publicación y usar una IA que etiqueta automáticamente productos mencionados en los contenidos.

La mayoría de estas funciones se pondrán a prueba primero en Estados Unidos, algunas en las próximas semanas y otras a lo largo de 2026.

YouTube llena su plataforma de IA La cantante albanesa, británica Dua Lipa, habla durante el evento 'Made on YouTube' (Sarah Yáñez-Richards/EFE)

Adaptación tecnologica

Con 20 años en el mercado, YouTube reafirma que adaptarse a las nuevas tecnologías es clave para mantener su liderazgo. La integración de inteligencia artificial busca no solo facilitar el trabajo de los creadores, sino también ofrecer a los espectadores experiencias más dinámicas y personalizadas, fortaleciendo así la comunidad que la plataforma ha venido construyendo desde 2005.

“Desarrollamos herramientas que ofrecen a los creadores nuevas formas de contar sus historias y a los espectadores nuevas maneras de descubrirlas” puntualizó Mohan.