Ya hay gente hospitalizada por queso contaminado: esta es la marca que fue retirada por contener una bacteria peligrosa

Un producto tan cotidiano como el queso cheddar ha sido arruinado y encendió las alarmas sanitarias tras confirmarse su retiro urgente del mercado por riesgo de contaminación bacteriana, una situación que ya activó protocolos de alto nivel.
¿Qué pasó con el queso contaminado?
La alerta sanitaria por queso contaminado surgió luego de que autoridades detectaran la posible presencia de un brote de E. coli, una bacteria capaz de provocar infecciones graves.
El retiro afecta productos de la empresa RAW FARM, luego de que una prueba interna identificara contaminación en un equipo de producción.
Lo que elevó la preocupación fue la clasificación del caso como “Clase I”, el nivel más alto de riesgo, reservado para situaciones donde el consumo podría causar consecuencias severas. Hasta el momento, hay al menos nueve personas enfermas y tres hospitalizadas.
Productos afectados: sabores y presentaciones bajo sospecha
El retiro incluye múltiples variedades de queso cheddar crudo RAW FARM contaminado, distribuido principalmente en Nueva York, entre ellas:
- Queso cheddar en bloque de aproximadamente 450 gramos
- Queso cheddar en bloque de aproximadamente 225 gramos con jalapeño
- Queso cheddar rallado de aproximadamente 225 gramos
El llamado de las autoridades es no consumirlos y devolverlos al punto de compra con la opción de solicitar un reembolso.
¿Cómo son las infecciones por la cepa E. coli O157:H7 y por qué preocupan tanto?
La protagonista invisible de esta historia es la cepa E. coli O157:H7, un microorganismo considerado de alto riesgo provocar complicaciones severas, incluyendo daño renal.
Síntomas de la E.coli
Puede manifestarse con:
- Fiebre
- Dolor muscular
- Náuseas
- Diarrea
- Malestar general
En casos más severos, puede afectar el sistema nervioso y provocar:
- Confusión
- Convulsiones
- Rigidez muscular
Grupos más vulnerables
Aunque cualquiera puede enfermarse, el riesgo se dispara en:
- Mujeres embarazadas
- Adultos mayores
- Personas con sistema inmune debilitado
Qué deben hacer los consumidores ante esta alerta
Las autoridades sanitarias recomiendan actuar sin titubeos:
- Revisar etiquetas y fechas de caducidad
- No consumir productos sospechosos
- Devolverlos al establecimiento
- Buscar atención médica si hay síntomas