Fallece Débora Estrella, conductora de Telediario, tras un accidente aéreo en Nuevo León

Fallece Débora Estrella, conductora de Telediario Foto vía X

La comunidad periodística está de luto luego de confirmarse esta tarde el fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario Matutino, tras el desplome de una avioneta en el municipio de García.

Lo que se sabe hasta ahora

Protección Civil de Nuevo León confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas, en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Se informa que viajaba junto a un hombre identificado como Bryan Ballesteros Argueta. Ambos fallecieron en el lugar del accidente.

Al recibir el reporte del estruendo, autoridades municipales, bomberos, Protección Civil estatal y municipal, así como brigadistas acudieron al sitio para atender la emergencia.

Trayectoria de Débora Estrella

Nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León. Desde el año 2018 conducía el Telediario Matutino en Monterrey. También participaba en noticiarios de Milenio Televisión y conducía el Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 los fines de semana.

Estudió Derecho en el ITESM y comenzó su incursión en medios en un programa radiofónico de la universidad, Frecuencia Tec.Además de su labor como periodista, tuvo experiencia profesional en el sector corporativo con empresas tales como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

Amante de los caballos, se identificaba con el término “Horse Girl”, una pasión que ella aseguraba había transformado parte de su vida.

El grupo de medios Multimedios, casa productora de Telediario, emitió un comunicado expresando su pesar y reconociendo la pérdida de una colega comprometida y cercana con el público.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente: tipo de aeronave, condiciones de vuelo, posibles fallas mecánicas o errores humanos, así como la identidad del acompañante masculino confirmada como Bryan Ballesteros Argueta.