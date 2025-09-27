Google celebra 27 años con Doodle e implementa nuevo botón de búsqueda con IA

Hoy Google cumple 27 años y lo celebra de esta manera Especial

Hoy, 27 de septiembre de 2025, Google conmemora 27 años desde su fundación con un guiño nostálgico: su página de inicio luce un Doodle especial basado en el logo de 1998, rememorando los orígenes del buscador.

Pero no se queda en el pasado. En paralelo con esta celebración, la compañía presentó un novedoso botón de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, que promete transformar la experiencia de consulta en su motor principal. (Si bien los detalles oficiales aún se expanden, la dirección apunta hacia resultados más refinados y respuestas generativas).

El Doodle que aparece hoy revive el primer logotipo de Google, lanzado en 1998, diseñando un puente visual entre el pasado y el presente. Google señala que esta imagen pretende “transportarte de vuelta a los 90 y teleportarte hacia el futuro” con su innovación en IA.

Aunque legalmente Google se incorporó el 4 de septiembre de 1998, la empresa celebra su “cumpleaños” el 27 de septiembre, una fecha adoptada en su tradición corporativa.

El botón de búsqueda con IA: la nueva frontera del buscador

Google no ha ocultado su gran apuesta por la inteligencia artificial en los últimos años. En esta celebración, la empresa da un paso más con la integración de un botón en su interfaz que aplica tecnologías de IA generativa para ofrecer respuestas más contextuales, personalizadas y sofisticadas.

Aunque Google aún no ha liberado por completo las especificaciones técnicas ni el alcance del botón en todos los mercados, el anuncio sugiere las siguientes funciones:

El botón funcionará con modelos de lenguaje de última generación, capaces de sintetizar información dispersa y generar respuestas “tipo asistente”. Se espera que complemente (o incluso reemplace en algunos casos) los tradicionales listados de resultados, al ofrecer respuestas directas con citas y referencias. A mediano plazo, esta función podría integrarse en otros productos del ecosistema Google (como Google Assistant, Chrome o Android) para fomentar una experiencia de búsqueda más fluida e inteligente.

Este movimiento refleja la apuesta estratégica de Google para evolucionar más allá del clásico “10 blue links” (los 10 enlaces azules de resultados), hacia un entorno donde la respuesta generada por IA conviva con los resultados tradicionales.

Para Google, el Doodle vintage es un homenaje al pasado. Pero el botón con IA es quizá el paso más visible hacia su futuro. Y ese futuro implica un delicado acto de equilibrio entre innovación, relevancia, responsabilidad y confianza.