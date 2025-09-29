Científico mexicano sobrevive a un brutal ataque de tiburón en Costa Rica

Mauricio Hoyos

Este lunes el reconocido científico mexicano, el Dr. Mauricio Hoyos, sufrió un incidente en la Isla del Coco, en Costa Rica, al encontrarse liderando una expedición como parte de la Coalición One Ocean Worldwide en el estudio de tiburones.

Hoyos fue atacado por un tiburón Galápagos en lo que fue calificado como un suceso extremadamente raro, mientras realizaba labores de marcaje al ejemplar para el control de especies, fue mordido en la cabeza.

For The Oceans Foundation comunicó que el mexicano recibió atención médica inmediata gracias a la rápida respuesta y al esfuerzo de los guardaparques de la Isla del Coco, además, fue trasladado de manera segura para recibir el tratamiento necesario.

Actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica Bíblica.

La organización reconoció que “el liderazgo del Dr. Hoyos ha sido fundamental en las investigaciones en curso dedicadas a la conservación de tiburones, la protección de los océanos y el avance de los objetivos de la Coalición One Ocean Worldwide”.