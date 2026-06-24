GTA 6: ¿A qué hora inicia la preventa en México y en qué consolas está disponible? Conoce cuándo podrá reservar el GTA 6; estos son todos los detalles sobre el Grand Theft Auto IV (Rockstar Games)

Este 25 de junio comienza la preventa de GTA IV, uno de los videojuegos más queridos y esperados por sus fanáticos, por lo que si quieres ser uno de los afortunados en tener los extras que incluirá esta reserva antes de su venta oficial, conoce a qué hora podrás preordenarlo.

El GTA 6 se centra en la historia de Jason y Lucía en el estado de Leonida, quienes se ven atrapados en medio de una conspiración criminal después de que un golpe que parecía fácil, saliera mal.

Preventa de GTA 6 en México: ¿A qué hora inicia el apartar el juego de Rockstar?

La preventa de GTA 6 en México comenzará a partir de la medianoche del 25 de junio. Esta edición del videojuego incluirá una colección exclusiva de vehículos, armas, ropa y acción.

Quienes decidan adquirir el videojuego en preventa en su versión digital podrán comenzar la precarga de GTA 6 desde el 12 de noviembre para poder jugarlo en el lanzamiento el 19 de noviembre.

Del mismo modo, para quienes hayan adquirido la versión física de Grand Theft Auto VI, la cual incluirá un código de descarga dentro de la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre.

¿Para qué consolas estará disponible GTA 6 en su lanzamiento?

En esta ocasión, el GTA 6 estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sin que se haya informado si se podrá jugar en PC. Podrás comprarlo en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y tiendas globales.

¿Cuál es el bonus que incluirá GTA 6 por su preventa?

Si aún no te has decidido por adquirir el Grand Theft Auto VI en su preventa, Rockstar Games, la compañía desarrolladora, ha anunciado que quienes adquieran el GTA 6 antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, el cual incluye:

Sedán Vapid Stanier del 55 bicolor

Garaje junto a la famosa Ocean Beach

Ropa y peinados de estilo vintage para Jason y Lucía

Patrón de arma tropical inspirado en la mitiquísima camisa con palmeras de Tommy Vercetti