¿Cuánto cuesta la playera blanca que México usó contra Chequia en el partido mundialista? Precio oficial y dónde comprarla

Nueva camiseta de la Selección Nacional Especial

La Selección Nacional llegó con todo al Estadio Banorte para desempeñar un papel importante dentro del Mundial 2026. No obstante, además de las jugadas dentro del campo, uno de los elementos que también llamó la atención fue el uniforme blanco que portaron esta noche.

El equipo dirigido por Javier Aguirre, portó una camiseta color blanco con detalles en verde y rojo, la cual rápidamente se convirtió en una de las búsquedas más populares en Google. Preguntas como su precio, disponibilidad y características son las que te presentaremos en nuestra nota.

¿Qué se sabe sobre la playera blanca que usó la Selección Nacional?

La prenda forma parte de la colección oficial confeccionada por Adidas para este Mundial 2026 y destaca por un diseño que combina referencias históricas y culturales mexicanas con una propuesta moderna orientada al alto rendimiento.

¿Cuáles son las características de la playera blanca que estrenó México en el Mundial 2026?

Sin duda, se trata de un uniforme hermoso, específicamente la camiseta, la cual apuesta por un fondo predominantemente blanco, un color que históricamente ha estado presente en distintos uniformes alternativos de la selección mexicana (así como el negro).

El diseño incorpora detalles inspirados en elementos de la identidad mexicana y forma parte de la colección mundialista creada por Adidas para el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El uniforme fue presentado como complemento del tradicional uniforme verde que México utiliza como atuendo principal.

Santiago Giménez con la nueva camiseta de la Selección Naciona Especial

Tras su aparición frente a Chequia esta noche, numerosos aficionados destacaron la estética retro del uniforme y la combinación de elementos clásicos con tecnología deportiva de última generación, convirtiéndolo en uno de los jerseys más comentados del Mundial 2026. Por lo que las búsquedas se han disparado y en redes sociales están buscando los precio y en dónde comprar la prenda.

¿Cuánto cuesta la playera blanca de México?

La camiseta se comercializa en distintas versiones, dependiendo del tipo de usuario al que está dirigida. Sin embargo, existen dos versiones oficiales:

Versión Fan

Es la edición diseñada para aficionados y uso cotidiano.

Manga corta: 1,999 pesos.

Manga larga: 2 mil 299 pesos.

Versión Jugador (Authentic)

Se trata del mismo modelo utilizado por los futbolistas profesionales durante los partidos oficiales.

Manga corta: 2 mil 999 pesos.

Manga larga: 3 mil 199 pesos.

¿Dónde comprar la playera blanca del Tri?

La camiseta oficial puede adquirirse en establecimientos autorizados y plataformas oficiales de Adidas, así como en algunos distribuidores deportivos con licencia oficial.

Debido al interés generado durante el Mundial 2026, algunas tallas han registrado alta demanda, especialmente en la versión utilizada por los jugadores profesionales.

Los aficionados también pueden encontrar productos complementarios de la colección mundialista, como shorts, calcetas, chamarras y artículos de entrenamiento inspirados en la imagen de la Selección Mexicana.

Una vez dicho esto, ya sabes qué hacer y dónde ir para obtener esta nueva joyita mundialista.