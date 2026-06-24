Google lanza colaboración con Pelé, ¿Cómo recrearon el gol más estético del astro brasileño?

Google suele lanzar campañas únicas con figuras de talla mundial, ahora, Pelé es la figura y recreará un momento de un gol que fue histórico en la cuenta de O’Rey.

¿Por qué Google hizo un homenaje a Pelé?

De esta forma, el 2 de agosto de 1959, Pelé anotó el gol más estético de su carrera: tres “sombreros” consecutivos sin que el balón tocara el suelo. Sin embargo, el legendario ‘Gol da Rua Javari’ nunca fue captado en video.

“Recrear el gol ‘perdido’ de una leyenda como Pelé significó respetar el atletismo y el arte del futbol, algo con lo que las herramientas generativas han tenido dificultades. Para hacerlo bien, utilizamos ‘Performance Control’ (Control de Rendimiento) para combinar la ejecución del movimiento con archivos históricos y culturales de la época de Pelé”, dijo Doug Eck, director de investigación senior en Google DeepMind.

En Cannes Lions, compartimos la historia detrás de escena de cómo trabajamos junto con historiadores, periodistas deportivos, leyendas del futbol y la familia de Pelé para reconstruir este momento perdido y compartirlo con el mundo.

El trabajo fue creado en asociación con Pelé Brand, los administradores oficiales del patrimonio de Pelé.

“Trabajamos con algunos de los mejores futbolistas de la actualidad como dobles de acción para acondicionar aún más los modelos. De esta manera, nos aseguramos de que el video se sintiera apegado a la realidad. Este proyecto refleja nuestro enfoque de larga trayectoria: dar a los artistas las mejores herramientas generativas para expandir su oficio y contar historias completamente nuevas”, agregó.

Una iniciativa de Google para el Rey Pelé

Arraigado en la educación y la preservación cultural, el proyecto se dirige al Museo Pelé este año. Para lograr esto, los equipos de Google DeepMind utilizaron modelos innovadores como Gemini Omni y Veo 3 para transformar fragmentos históricos en imágenes en movimiento, filmadas en la cancha original con uniformes auténticos y un balón de época.

“El legado de Pelé siempre debe ser tratado con cuidado, respeto y responsabilidad. Este proyecto refleja exactamente lo que representa Pelé Brand: preservar su historia, mantener vivo su impacto y encontrar formas significativas de presentarlo a las nuevas generaciones. Junto con Google, estamos utilizando la innovación no para reinventar el pasado, sino para ayudar al mundo a experimentar un momento real que nunca fue capturado en video”, exclamó Neymar Santos Sr., fundador y presidente de NR Sports, que administra Pelé Brand.

Brindar acceso al recuerdo de este gol permite que la obra se destaque como un tributo para inspirar a una nueva generación de aficionados durante el primer gran torneo de futbol sin su presencia.